La più antica foresta pietrificata della Terra nasconde i suoi strani alberi 390 milioni di anni fa

Le scogliere marine più alte d'Inghilterra nascondono la più antica foresta pietrificata mai trovata sul pianeta Terra. Gli alberi simili a palme nell'ecosistema perduto da tempo sono chiamati palme CalamophytonHa 390 milioni di anni.

Questo è circa tre o quattro milioni di anni più vecchio del precedente detentore del record, che è stato trovato attraverso l'Oceano Atlantico nello Stato di New York.

Nel sud-ovest dell'Inghilterra, una volta è stata scoperta una parete rocciosa di arenaria rossa, dove gli scienziati hanno scoperto tracce di tronchi, radici e rami di alberi. È considerato “Una zona priva di scavi archeologici.”

Tuttavia, recenti indagini hanno scoperto che il sito fornisce in realtà un affascinante spaccato della vita nel periodo Devoniano, un periodo in cui l’abbassamento del livello del mare fece ritirare gli oceani. Crea due enormi continenti Conosciuto come Gondwana ed Euramerica.

Sia gli animali primitivi che le piante si affrettarono a trarre vantaggio dal nuovo ambiente. I primi alberi a colonizzare i supercontinenti erano diversi da qualsiasi cosa tu veda oggi. All'inizio lo sono Non ce l'hai Radici, foglie, spore, semi o qualsiasi sistema vascolare trasportano acqua e sostanze nutritive, costringendoli a rimanere vicino a coste e fiumi.

IL Calamophyton Gli alberi scoperti sulla costa del Somerset vicino a Minehead hanno sviluppato radici Fili di tessuto vascolare Nei loro steli, ma erano alti solo da due a quattro metri, e i loro tronchi erano sottili e cavi.

Altri della loro specie lo hanno fatto È stato precedentemente scoperto in forma fossile in Germania, New York e la Cina. Quando esisteva il supercontinente Gondwana, la Germania era collegata a questa parte dell’Inghilterra, quindi è logico che condividessero la vegetazione.

“Quando ho visto per la prima volta le foto dei tronchi degli alberi, ho capito subito cosa fossero, sulla base di 30 anni di studio di questo tipo di albero in tutto il mondo.” Lui spiega Christopher Perry dell'Università di Cardiff.

“È stato fantastico vederli così vicino a casa.”

Meglio ancora, alcuni degli alberi fossilizzati sono stati preservati esattamente dove crescevano o cadevano, offrendo agli scienziati un primo sguardo sulla struttura di un ecosistema forestale. A differenza della foresta fossile dello stato di New York, gli alberi di questa antica pianura alluvionale sono più bassi e sembrano essere cresciuti vicini, strettamente uniti.

“Questa era una foresta molto strana.” Lui dice Il geologo Neil Davies dell'Università di Cambridge.

“Non c'era alcuna crescita degna di nota e l'erba non era ancora apparsa, ma c'erano molti rami che cadevano da questi fitti alberi, il che aveva un enorme impatto sul paesaggio.”

Calamophyton Gli alberi non avevano foglie, ma erano ricoperti da centinaia di piccoli rami che cadevano regolarmente. Infatti, in una vita, Calamophyton Gli alberi potrebbero aver perso fino a 800 rami.

I rifiuti di quell'albero potrebbero potenzialmente essere il tesoro di un'altra pianta. Man mano che i detriti legnosi si accumulavano sul suolo della foresta, il terreno diventava Il terreno è stato coltivato Con le sue prime riserve di sostanza organica.

Tutte quelle decine di milioni di anni fa, il suolo della foresta era ricoperto di “detriti vegetali eccezionalmente abbondanti”, Lui scrive Geologi di Cambridge e Cardiff.

Le inondazioni stagionali erano comuni, poiché era circondato da una rete di fiumi e canali. Gli alberi potrebbero aver sviluppato radici più profonde per sopravvivere a periodi di scarsità d’acqua.

Queste radici, a loro volta, stabilizzarono il terreno e lo scolpirono per formare pendii collinari, barriere fluviali e canali affinché altre piante potessero poi colonizzarsi.

Mentre l'acqua scorreva attraverso la pianura alluvionale, l'argilla si depositava in increspature attorno alle piante in modi che successivamente si fossilizzavano, preservando le piante e la loro posizione per milioni di anni.

“Il periodo devoniano ha cambiato radicalmente la vita sulla Terra”. Lui dice Davies.

“Ha anche cambiato il modo in cui l’acqua e la terra interagivano tra loro, aiutando gli alberi e altre piante a stabilizzare i sedimenti attraverso i loro sistemi radicali, ma si sa poco delle prime foreste”.

Il devoniano lo è A volte ho chiamato “Età dei pesci”, ma visto quanto sono impressionanti le piante Calamophyton Sembra che abbia cambiato il paesaggio della Terra, e questa volta può essere conosciuta come l’età degli alberi.

Lo studio è stato pubblicato in Giornale della Società Geologica.