Le fotografie aeree scomparse nascoste ai nazisti forniscono rare buone notizie sul cambiamento climatico

Una serie dimenticata di fotografie aeree dell’Antartide orientale ha fornito alcune rare buone notizie sul cambiamento climatico, dimostrando che i ghiacciai sono rimasti gli stessi e, in alcuni luoghi, sono addirittura aumentati.

Scienza tecnica quotidiana Rapporti Le fotografie furono scattate nel 1937 durante una missione per produrre le prime mappe dell’Antartide orientale organizzata dalla baleniera norvegese Lars Christensen. Tuttavia, la data del 1937 è importante per il motivo per cui le foto furono dimenticate perché il progetto fu rinviato dopo l’invasione nazista della Norvegia.

Da allora, le fotografie in bianco e nero sono state conservate presso il Norwegian Polar Institute di Tromsø fino a quando un team di ricercatori ha letto della spedizione e si è reso conto che le immagini storiche potevano avere valore scientifico.

Il dottorando Mads Domgaard guida un team del Dipartimento di Scienze della Terra e Gestione delle Risorse Naturali dell’Università di Copenaghen e si è recato a Tromsø dove hanno esaminato 2.200 immagini scattate dalla squadra baleniera norvegese e hanno confrontato le immagini scattate degli stessi ghiacciai dalla squadra baleniera norvegese . Sondaggio australiano nell’ultima parte del ventesimo secolo.

“Le prime osservazioni dei ghiacciai sono molto preziose perché ci danno una visione unica di come il ghiaccio si evolve attraverso i cambiamenti climatici e se gli attuali cambiamenti nel ghiaccio vanno oltre il ciclo naturale di avanzamento e ritiro dei ghiacciai”, spiega il primo autore dello studio Domgaard. .

Anomalia antartica

Ciò che i ricercatori hanno scoperto è un’anomalia rara e positiva per quanto riguarda il cambiamento climatico: le immagini mostrano che il ghiaccio nell’Antartide orientale è rimasto stabile, ed è addirittura cresciuto leggermente a causa dell’aumento delle nevicate. Scienziati danesi Il loro articolo è stato pubblicato in natura.

“Sentiamo costantemente parlare di cambiamenti climatici e di nuovi record di scioglimento, quindi è piacevole osservare una regione di ghiacciai che è rimasta stabile per quasi un secolo”, afferma Domgaard.

Tuttavia, Domgaard e il suo equipaggio sottolineano che ci sono cambiamenti nel ghiaccio marino che circonda i ghiacciai, e che esiste la possibilità che si ritiri in futuro.

“I nostri risultati indicano anche condizioni deboli del ghiaccio marino, che rendono le lingue di ghiaccio galleggianti nei ghiacciai più vulnerabili e incapaci di crescere quanto visto nelle prime fotografie aeree del 1937. Sappiamo da altre parti dell’Antartide che l’oceano gioca un ruolo”. Molto importante.” “Lo scioglimento massiccio e crescente che vediamo nell’Antartide occidentale, per esempio”, dice Domgaard.

Si sa poco dei ghiacciai dell’Antartide rispetto alle regioni artiche, ed è ciò che rende le fotografie del 1937 così preziose. Delle 2.200 immagini, 130 sono state selezionate per l’analisi mentre i ricercatori le hanno combinate con recenti dati satellitari per creare ricostruzioni 3D.