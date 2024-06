Ucraina, accordo tra i Paesi del G7: “Aumentiamo la produzione e la consegna di armi a Kiev”

“I sette grandi uomini della terra vogliono”Aumentare la produzione e la consegna di armi”. “Per aiutare nella legittima difesaUcraina“. Questo è evidente da uno Progetto pubblicitario Annunciato prima Bloomberg. Sono un leader di Dale G7 Anche loro staranno attenti Russia E Minacce nucleari “irresponsabili”.

A margine del vertice del G7, il presidente americano Joe Biden H Volodymyr Zelenskij Firmeranno un Accordo bilaterale sulla sicurezza. Lo ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Jake Sullivan. Si prevede che l’accordo aprirà la strada a una relazione di sicurezza a lungo termine tra Washington e Kiev, ma potrebbe essere annullato dalle future amministrazioni. L’accordo arriva a fine mesi Negoziazione Tra gli Stati Uniti e l’Ucraina, e Washington deve impegnarsi in questo sensoAddestramento delle forze armate Kiev a uno dei più grandi Cooperazione nella produzione di armi E attrezzature militari da fornire Assistenza militare E ad uno più grande Scambio di informazioni di intelligence Per un certo periodo Decennio. Secondo le fonti che ho citato CNNSarà “Accordo esecutivo“, quindi qualcosa di meno formale di un trattato e Non è necessariamente vincolante per le future amministrazioni. Il testo, che non contiene numeri, sarà firmato durante l’incontro bilaterale che Biden e Zelenskyj terranno giovedì pomeriggio.

“Vogliamo dimostrare che gli Stati Uniti sostengono il popolo ucraino, che siamo al suo fianco e che continueremo ad aiutarlo a soddisfare le sue esigenze di sicurezza”, ha detto Sullivan, sottolineando che l’accordo bilaterale sulla sicurezza è molto importante. “ponte” verso Il momento in cui l’Ucraina sarà invitata a farlo Adesione alla NATO. Per Zelenskyj l’alleanza transatlantica è una di queste priorità Gli Alleati ripeterono più volte che prima doveva finire la guerra.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, stando a quanto accaduto, lo richiederanno i leader del G7 agitazione Accettare l’accordo cessate il fuoco Lo ha spiegato il presidente americano Joe Biden. Nel documento esorterà anche gli alleati Israele Ridurre l’escalation di un “attacco militare su larga scala” a Rafah, Possono includere solleciti ad attuare misure coerenti con le direttive provvisorie ordinate dalla Corte internazionale di giustizia. La bozza di dichiarazione del G7 dice: “Esortiamo i paesi che hanno influenza su Hamas” a contribuire a garantire l’accettazione del cessate il fuoco.

Nello stesso tempo scoppia anche la questione cattiva amministrazione. Secondo quanto riferito da competenti fonti europee, nell’ultima bozza dei risultati del vertice, che si apre domani Borgo IgnaziaÈ stato Ho tirato fuori Il punto in cui i leader del G7 hanno sottolineato l’importanza di A Garantire “un accesso efficace e sicuro all’aborto”. Il punto riguardante il diritto all’aborto è stato inserito durante il vertice del G7 Hiroshima Spiegano le stesse fonti Francia H Canada Prima del vertice Puglia Hanno chiesto Migliora il riferimento.

Mentre in Italia esplode la polemica, i partiti di opposizione puntano il dito contro il governo Georgia Melonifonti di Presidenza del G7 – Guidati dall’Italia – hanno tenuto a sottolineare che “Nessun paese ha richiesto la rimozione del riferimento Alle questioni legate all’aborto previste dalla bozza dei risultati del vertice del G7, come riportarono all’epoca alcuni media Le dinamiche negoziali sono ancora in corsoLe stesse fonti ripetono che “tutto ciò che sarà contenuto nel documento finale sarà un punto finale frutto del negoziato tra i membri del G7”.