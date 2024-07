Alcuni attaccano tre università pur di garantirsi almeno un posto e non perdere l’anno

“Avete scelto la migliore università”, si è rivolto loro il rettore dell’università, il professor Angel Uchikov

Abbiamo quasi distrutto i nostri genitori. Le lezioni di biologia e chimica costano 100 BGN per materia e alcuni di noi si preparano da due anni.

Questo è ciò che hanno ammesso oggi gli aspiranti studenti che hanno attaccato l’Università di Medicina di Plovdiv. Alcuni di loro provano in tre posti contemporaneamente per assicurarsi che almeno uno venga accettato. Una ragazza di Karnobat ha detto di aver già sostenuto un esame alla Facoltà di Medicina di Sofia, e oggi è a Plovdiv e arriverà a Varna.

Anche se gli esami sono diversi nelle tre università, molti candidati decidono di provarci per non perdere l’anno. Insistono sul fatto che un anno di formazione non è sufficiente, poiché ciò significa lezioni continue, che sono anche costose.

Oltre ai genitori, molti di loro erano accompagnati dai loro insegnanti, che li ammiravano mentre scrivevano.

Oggi 1.206 persone sono venute alla Facoltà di Medicina di Plovdiv e hanno scritto la prima opzione, che è stata scaricata alle 8:30 da Sevneş Kerem Kyazim. Ciò è avvenuto nella prima aula alla presenza del Rettore dell’Università, il professor Dr. Angel Uchikov. Il nome dello studente nominato è stato determinato sulla base di un sorteggio tra i giovani distribuito in sala dal Vice Rettore per le Attività Accademiche, Professore Veselin Goranova, Ph.D.

L’Università di Medicina di Plovdiv è tra le università preferite nel nostro paese.

“Grazie per aver scelto la migliore università di medicina. So che molti si stanno preparando per l’esame di oggi da due anni, sono convinto che vi esibirete nel migliore dei modi”, vi auguro il successo.

L’esame di biologia e chimica per le specializzazioni del master “Medicina”, “Odontoiatria” e “Farmacia” è durato 4 ore senza interruzione.

La copia scaricata è stata trasmessa in tutta sicurezza a tutti gli edifici in cui si è svolto l’esame.

“Gli studenti nominati che si sono presentati negli edifici scolastici a cui erano stati assegnati non sono stati accettati dopo il ritiro della versione dell’esame”, ha detto il vicerettore dell’Università, la professoressa Dr. Veselina Goranova. Precisa che nelle note dell’ufficio è indicata l’aula e l’orario in cui i candidati dovranno prendere posto.

Un compito è stato annullato perché il candidato ha scritto con una matita, cosa che i governatori hanno scoperto durante la somministrazione del test. Il regolamento impone a tutti di scrivere con una penna blu.

La prima classifica sarà annunciata il 10 luglio. Registrazione degli studenti accettati dall’11 al 13 luglio.