Le notizie di oggi | I titoli delle notizie di oggi, 18 marzo 2024 dgtl

È stato il BJP a pubblicare la prima lista di candidati per il Bengala. Ma nemmeno nella metà dei posti. Successivamente sono stati annunciati i nomi dei candidati di Trinamool per tutti i seggi dello Stato, ma il BJP non ha fatto nulla. Anche l’ex presidente dello Stato-partito Dilip Ghosh resta sospeso. Abhijit Gangopadhyay lasciò il lavoro, si unì al BJP e iniziò a viaggiare nel Tamil Nadu. Ma il suo nome non è stato ancora annunciato. Anche Arjun Singh, che si è unito al BJP per la seconda volta, sta aspettando. Tutto dovrebbe essere finito oggi. Il comitato elettorale centrale del BJP si riunisce a Delhi.

La terza lista dei candidati al Congresso dovrebbe essere annunciata oggi. Ma anche in questo caso un'attenzione particolare è riservata al Bengala. La sinistra resta “nel limbo” per quanto riguarda la sua alleanza con il Congresso. Quando oggi viene annunciata la lista dei candidati al Congresso, c'è curiosità se ci saranno o meno seggi nel Bengala. Anche se il Congresso ha diffuso la lista, è improbabile che il BJP annunci oggi la lista dei suoi candidati. I lavori per definire la lista dei candidati potrebbero proseguire fino a tarda notte.

Sukanta, Subvindura a Delhi

Il comitato elettorale del BJP si riunirà lunedì sera per decidere i nomi dei candidati per i restanti seggi alle elezioni di Lok Sabha. Prima di questo incontro, il ministro degli Interni dell’Unione Amit Shah potrebbe tenere un incontro con il presidente del BJP del Bengala Occidentale, Sukant Majumdar, e il leader dell’opposizione Subvindu Adhikari.

Il debutto in campagna di Sukanta in Kendra

Questa volta, Abhishek Banerjee sta facendo una campagna nel collegio elettorale di Lok Sabha, Balurghat, del presidente del BJP Sukant Majumdar. Lunedì terrà un incontro pubblico allo stadio Gangarampur, nel distretto di Dakshin Dinajpur. Il ministro di Stato Biplab Mitra era un candidato in quella posizione contro Sukanth. Egli invocherà la sconfitta del BJP a Balurghat con lui al suo fianco. Il segretario generale dell'All India Trinamool ha già tenuto riunioni elettorali a Jalpaiguri e Medinipur Lok Sabha. Il 20 marzo Abhishek terrà una riunione elettorale per le elezioni di Lok Sabha a Basirhat.

La terza lista di candidati al Congresso potrebbe essere annunciata

I nomi dei candidati per un altro turno potrebbero essere annunciati lunedì dall'AICC. In tale elenco possono essere inclusi anche candidati del Bengala occidentale. Oltre al Fronte della Sinistra, anche il Congresso del West Bengal Pradesh si prepara a combattere in alleanza con le ISF in questo Stato. Quindi, secondo fonti AICC, possono schierare candidati per 10-12 seggi. Il Congresso ha vinto due seggi dal Bengala Occidentale alle elezioni di Lok Sabha del 2019. Adhir Chowdhury ha vinto nel collegio elettorale di Baharampur e Abu Hazim Khan Chowdhury ha vinto nel collegio elettorale di Malda Sud. Abu Hashem non potrà votare anche questa volta a causa della sua malattia fisica. Suo figlio Isha Khan Chaudhry sarà invece candidato per questo seggio. La nomina di Adhir per la circoscrizione elettorale di Baharampur è pronta.

Status dell'alleanza Sinistra-Congresso nel Bengala

Fino a domenica non era chiaro se ci sarebbe stata un’alleanza della sinistra con il Congresso del Bengala. Questo è il motivo per cui sono in corso disordini all’interno del Fronte di Sinistra e dei partiti alleati del CPM. Il CPM gestisce tutto il coordinamento con il Congresso. Lunedì si attenderà la notizia se l'alleanza riuscirà o meno a rompere lo stallo.

Il nome di Naushad sarà annunciato come candidato per la posizione di Diamond Harper?

Alla fine, Naushad Siddiqui si candiderà contro Abhishek Banerjee? Tali domande turbinano nei circoli interni della politica statale. È interessante notare che la decisione finale potrebbe essere presa lunedì. “Sono pronto al 100% a combattere a Diamond Harbor”, ha detto domenica Naushad, il comandante delle forze di sicurezza irachene. Il partito ha un'opinione. I leader stanno tutti esprimendo le loro opinioni lì. Non esiste ancora una decisione definitiva. Spero che la decisione finale venga presa domani. Il leader del CPM Sujan Chakraborty sostiene i suoi commenti. Sebbene sia stato annunciato il nome di Abhishek come candidato per il seggio di Diamond Harbour, nessun candidato dell'opposizione è stato ancora annunciato.

Incontro dei funzionari delle elezioni statali con i giudici distrettuali.

Il capo elettorale (CEO) Ariz Aftab terrà un incontro con tutti i giudici distrettuali e gli ufficiali elettorali nel Bengala oggi a mezzogiorno. Questo pomeriggio, l'amministratore delegato chiederà ai funzionari elettorali del Bengala quanti progressi hanno fatto in questi due giorni nei preparativi elettorali e quanto lavoro preparatorio preliminare, che deve essere completato rapidamente, resta ancora da fare. L'incontro si terrà in conferenza virtuale lunedì alle 12.00. Lì il CEO Aftab chiederà una descrizione dei preparativi elettorali.

Caso DA alla Corte Suprema

Il caso del procuratore distrettuale sarà discusso oggi presso la Corte Suprema. Circa un mese dopo, il caso fu nuovamente portato dinanzi alla Corte Suprema. Un tribunale della divisione composto dal giudice Hrishikesh Roy e dal giudice Prashant Kumar Mishra sta tenendo l'udienza. Secondo fonti della Corte Suprema il caso potrebbe essere discusso entro mezzogiorno di oggi. Di conseguenza, i dipendenti del governo statale monitoreranno ciò che accade nella Corte Suprema con il Procuratore Generale.

Illustrazione: Shoufik Debnath.

Vincoli elettorali: udienze alla Corte Suprema

La Corte Suprema sta esaminando un caso relativo ai vincoli elettorali. L'udienza sarà tenuta da un collegio di cinque membri presieduto dal Presidente della Corte Suprema DY Chandrachud. Nell'ultima udienza, la State Bank of India (SBI) ha dovuto affrontare un rimprovero da parte della Corte Suprema per aver fornito informazioni relative alle obbligazioni. Perché vengono fornite informazioni incomplete, affrontano questa domanda. Nell'udienza di giovedì, il giudice capo ha detto: “Loro (SBI) non hanno rivelato i numeri dei vincoli elettorali. Dovrebbero essere divulgati a loro”. Lunedì la banca statale è stata incaricata di spiegare il motivo per cui si è verificato un simile errore. Il tribunale ha inoltre ordinato alle autorità bancarie di fornire informazioni complete sui vincoli elettorali. Resta da vedere quale nuovo ordine emetterà la Corte Suprema nella sessione di lunedì.

com'è il tempo

Il dipartimento meteorologico di Alipore ha affermato che lunedì dopo domenica potrebbe cadere più o meno pioggia in quasi tutti i distretti del Bengala meridionale. Martedì è stata diramata allerta arancione nelle regioni meridionali a causa delle precipitazioni. I venti attivi possono soffiare ad una velocità compresa tra 40 e 50 chilometri orari, accompagnati da pioggia. Tuttavia, il Met Office ha affermato che il tempo asciutto continuerà nelle aree settentrionali fino a martedì.