I Future Lions lanciano il bando per la partecipazione al concorso studentesco globale – scadenza venerdì 12 aprile – Riepilogo della campagna neozelandese

| Scritto da Ricky Green |

Sono ora aperte le iscrizioni per Future Lions, il concorso globale annuale in collaborazione con AKQA e il Festival Internazionale della Creatività Lions di Cannes, che celebra le idee audaci e progressiste dei giovani. La scadenza è fissata per venerdì 12 aprile 2024.

Future Lions 2024 è un invito all'azione rivolto ai giovani innovatori per diffondere positività utilizzando la tecnologia per avvicinare gli ascoltatori ai creatori e alle comunità che amano. Giunto al suo 19° anno, AKQA svela Spotify Advertising e The Wall Street Journal come partner di supporto di quest'anno.

Le idee dei quattro team vincitori verranno rivelate su Spotify Beach al Festival Internazionale della Creatività Lions di Cannes nel giugno 2024, dove ogni squadra riceverà il prestigioso Future Lions Award. Una squadra sarà onorata con il Future Lions Grand Prix e avrà l'opportunità di collaborare con AKQA e Spotify per trasformare la propria visione creativa in realtà.

“I migliori brand sorprendono e deliziano il loro pubblico ogni giorno”, afferma Grace Kao, Global Head of Advertising Business Marketing di Spotify. Dai nostri DJ set alle Daylist personalizzate con titoli come “Cowboy lyrical Sunset” o il Wrapped preferito da tutti, Spotify è impegnata Creare momenti assolutamente gioiosi per brand, creatori e ascoltatori. Questa creatività non dovrebbe, e non dovrebbe, essere isolata nelle sale riunioni, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con i Future Lions per costruire qualcosa di divertente che speriamo possa portare gioia a persone.

Future Lions è diventato uno dei premi più ambiti per i talenti emergenti nel design, nella creatività e nella pubblicità. Nel 2023 hanno partecipato al concorso 525 scuole provenienti da 89 paesi. Per la prima volta nella storia della competizione, lo scorso anno due squadre vincitrici hanno vinto il Future Lions Grand Prix.