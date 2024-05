Le vendite di Ronin aumentano prima di Nioh e del suo seguito, afferma Koei Tecmo

Rise of the Ronin potrebbe essere un po' timido un mese dopo la sua uscita su PlayStation 5, ma ciò non impedisce alle vendite del gioco di ruolo d'azione di superare i suoi predecessori spirituali, Nioh e Nioh 2.

Arriva la notizia dell'aumento delle vendite di Ronin L'ultimo rapporto finanziario di Koei Tecmo. Nel rapporto, Koei Tecmo ha osservato che le vendite di Rise of the Ronin stanno sovraperformando quelle della serie Nioh e che potrebbe rappresentare un “passo importante verso la crescita a medio-lungo termine” per la holding nonostante si tratti di una nuova trilogia di gioco.

Ronin ha già venduto più di Nioh e Nioh 2. (Credito immagine: Koei Tecmo)

Ma non sono stati menzionati dati di vendita specifici. Nel 2022, il Team Ninja annunciò che la serie Nioh era stata confezionata in massa 7 milioni di unità spedite in tutto il mondo.

Insieme ai risultati interni di Koei Tecmo su Rise of the Ronin, il rapporto finanziario ha anche sottolineato il plauso che il gioco ha ricevuto da critica e giocatori. Più specificamente, Koei Tecmo ha citato il profilo utente “molto alto” e “complessivamente favorevole” di Rise of the Ronin. Punteggio metacriticoche ha elogiato il gioco per il suo combattimento, la storia e la grafica.

Rise of the Ronin, sviluppato da Nioh Team, è un gioco di ruolo open-world in cui i giocatori controllano un Ronin sconosciuto in una pericolosa avventura ambientata nel Giappone della metà del XIX secolo.

In La nostra recensione dove abbiamo assegnato a Rise of the Ronin un punteggio di 7, affermando che “unisce un'ambientazione fantastica, la maestria del Team Ninja nel combattimento duro ma leale e un design intelligente dei giochi di ruolo, anche quando il disordine della mappa e il bottino indesiderato potrebbero intralciarsi. “

