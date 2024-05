L’equipaggio della 18a passeggiata spaziale a Shenzhou

I membri dell’equipaggio della missione Shenzhou XVIII Ye Guangfu (al centro), Li Cong (a destra) e Li Guangsu incontrano i media in una conferenza stampa presso il Centro di lancio satellitare Jiuquan il 24 aprile 2024. [Photo by Wang Jiangbo/For China Daily]



I 18 membri dell’equipaggio di Shenzhou a bordo della stazione spaziale cinese condurranno le loro prime attività extraveicolari nei prossimi giorni, ha annunciato lunedì la China Manned Space Agency.

Gli astronauti, che sono rimasti sulla stazione spaziale per 32 giorni, si sono alternati con il 17° equipaggio di Shenzhou, si sono occupati della manutenzione e della manutenzione della piattaforma della stazione spaziale, hanno assicurato il mantenimento del supporto vitale e del sistema sanitario ed hanno effettuato ispezioni e ispezioni. Test su tute per attività extraveicolari, preparandole per le passeggiate spaziali.

Hanno inoltre partecipato ad esercitazioni di pressione di emergenza a livello di sistema, esercitazioni di salvataggio medico e altri programmi di addestramento in orbita.

L’agenzia ha affermato di aver intrapreso una serie di esperimenti di scienza spaziale e di aver completato la seconda installazione di un dispositivo per esperimenti sull’esposizione dei materiali all’esterno del modulo spaziale.

Ha aggiunto che il 18° equipaggio di Shenzhou è in buona salute e che la stazione spaziale funziona senza problemi, fornendo buone condizioni per le attività extraveicolari.

Xinhua