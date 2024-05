Uminho: “Senza la scienza, non saranno in grado di risolvere i problemi del pianeta”, afferma Alain Aspect

Alan Aspect, ha vinto un premio premio nobel per la fisica 2022, Oggi ha ricevuto un dottorato onorario dall’Università del Minho (Uminho) in una cerimonia tenutasi nella medievale Sala Uminho a Braga.

Nel suo discorso, Aspect ha lasciato un messaggio chiaro ai giovani: “Non potrete risolvere i problemi del pianeta se siete contro la scienza”.

Aspect, una figura di spicco a livello mondiale nel campo della scienza, è stato premiato per il suo lavoro pionieristico sugli stati “entangled” con i fotoni, un importante progresso nelle comunicazioni e nell’informatica quantistica.

Il premio Nobel ha sottolineato “l’importanza dell’informatica quantistica come strumento fondamentale per affrontare le sfide globali”.

Il presidente dell’UMINHO, Ruy Vieira de Castro, ha sottolineato l’importanza di questo momento per l’università, sottolineando che l’istituzione ora si affida all’esperienza e alla conoscenza di Alain Aspect, che ha già collaborato con diversi dottorandi dell’UMINHO.

Anna Baeva, Ministro aggiunto per la Scienza, ha rappresentato il governo alla cerimonia, definendo l’evento “una pietra miliare importante sia per il mondo accademico che per il Paese”. Anna Baeva ha sottolineato l’opportunità di promuovere la scienza e ispirare i giovani a intraprendere una carriera scientifica.

Nel pomeriggio, gli studenti dell’UMinho hanno avuto l’opportunità unica di frequentare una lezione tenuta da Alain Aspect presso il Campus Gualtar, a Braga, dove hanno potuto interagire e imparare direttamente dal Premio Nobel per la Fisica 2022.