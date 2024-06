Life is Strange Double Exposure è stato annunciato e sarà disponibile su Switch in seguito

Rivelato questa mattina all’Xbox Game Showcase, Life is Strange di Deck Nine Games è tornato con un nuovissimo capitolo che riporta in vita il protagonista originale del gioco, Max.

Life is Strange Double Exposure verrà lanciato su altre piattaforme il 29 ottobre, ma la versione Switch arriverà in un secondo momento.

Sviluppato da Deck Nine Games, Life is Strange: Double Exposure è un nuovissimo mistero di omicidio soprannaturale che entusiasmerà i giocatori nuovi e quelli di ritorno. Max Caulfield, fotografo residente presso la prestigiosa Università di Caledon, scopre il suo nuovo fidanzato, Safi, morto nella neve. uccidendo. Per salvarla, Max cerca di riavvolgere il tempo, un potere che non usa da anni… Invece, Max apre la strada a una linea temporale parallela in cui Safi è ancora viva, e ancora in pericolo! Max si rende conto che l’assassino tornerà a colpire presto, in entrambe le versioni della realtà. Solo Max può spostarsi tra le due linee temporali parallele per risolvere e prevenire lo stesso omicidio.

Puoi verificarlo nella procedura seguente: