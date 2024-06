Atletica – Campionati Europei 2024 – Live – Risultati – Alice Vinot e Gabrielle Toal vincono l’oro – Informazioni sportive – Pattinaggio

…

Dove vedere i Campionati Europei di atletica leggera?

Gli Europei di Roma saranno trasmessi in diretta e integralmente sui canali del gruppo France Télévisions: France 2, France 3 e France 4.

Il concorso sarà seguito anche sulla piattaforma France.tv.

I commenti saranno forniti da Alexandre Pasteur, Benoit Durand, Stéphane Diagana e Maryse Iwanji-Ebi.

Russia e Bielorussia sono ancora assenti

Mentre i tennisti di questi due paesi giocano davanti alle tribune piene del Roland Garros, i loro compagni atleti sono ancora considerati vittime della peste.

Qui la tabella delle medaglie

Venerdì 7 giugno

Podio 20 km marche donne

🥇 Antonella Palmisano 🇮🇹 (ITA) 1:28:08

🥈 Valentina Trabletti 🇮🇹 (ITA) 1:28:37 PB

🥉 Lyudmila Ulyanovska 🇺🇦 (Regno Unito) 1:28:48 SP

Piattaforma per lancio del disco da uomo

🥇 Christian Cech 🇸🇮 (Lento) 68,08 m

🥈 Lukas Weidinger 🇦🇹 (Austria) 67,70 m

🥉 Mykolas Alekna 🇱🇹 (LTU) 67,48 m

Le donne lanciano il peso sulla piattaforma

🥇 Jessica Schilder 🇳🇱 (Olanda) 18,77m

🥈 Jorinde van Klinken 🇳🇱 (Paesi Bassi) 18,67 m

🥉 Yemisi Ogunleye 🇩🇪 (Tutti) 18,62 m

Piattaforma mista 4*400m

🥇 Irlanda 🇮🇪 3:09:92 CR

🥈 Italia 🇮🇹 3:10:69 No

🥉Paga Basso 🇳🇱 3:10:73 SB

Podio dei 5000 metri femminili

🥇 Nadia Battocleti 🇮🇹 (Italia) – 13:50.50 h.

🥈 Caroline Berkeley Grovdal 🇳🇴 (Norvegia) – 13:50.33 Biennale di Sharjah

🥉 Marta Garcia 🇪🇸 (Spagna) – 13:52.98N

Sabato 8 giugno

Marcia su piattaforma 20 km maschile

🥇 Perseus Carlstrom 🇸🇪 Svezia (Svezia) – 1:19:13

🥈 Paul McGrath (Spagna) – 1:19:31

🥉 Francesco Fortunato 🇮🇹 Italia (ITA) – 1:19:54

Piattaforma salto in lungo maschile

🥇 Miltiades Tintoglou 🇬🇷 Grecia (GRE) – 20:65

🥈 Mattia Forlani 🇮🇹 Italia (ITA) – 8,38 m WU20R

🥉 Simon Ehmer 🇨🇭 Svizzera (Svizzera) – 8,31 m

Il lancio del peso maschile sul podio

🥇 Leonardo Fabbri 🇮🇹 Italia (ITA) – 22,45 m

🥈 Filip Mihaljevic (Croazia) 21:20

🥉 Michal Haratek 🇵🇱 Polonia (Polonia) – 20.94m

Piattaforma eptade

🥇 Nafissatou Thiam 🇧🇪 Belgio (Belgio) – 6848 punti

🥈 Oriana Lazraq-Khalas 🇫🇷 Francia (FRA) – 6635 punti PB (+213)

🥉 Noor Vidts 🇧🇪 Belgio (BEL) – 6596 punti PB (+252)

Podio 100 metri

12.31 NR/VL 2024 – 12.31 NR/VL

🥈 Ditaji Kambundji 🇨🇭 Svizzera (SUI) – 12:40 di notte

🥉 Pia Skrzyszewska 🇵🇱 Polonia (Polonia) – 12.42

Podio: 110 metri ostacoli

🥇 Lorenzo Simonelli 🇮🇹 Italia (ITA) – 13.05 di notte

🥈 Enrique Llobis 🇪🇸 Spagna (Spagna) – 13,16 pixel

🥉 Jason Joseph 🇨🇭 Svizzera (Svizzera) – 13.43

Podio dei 100 metri maschili

🥇 Lamont Marcel Jacobs 🇮🇹 Italia (ITA) – 10.02

🥈 Chitoro Ali 🇮🇹 Italia (ITA) – 10.05

🥉 Rommel Jallaf 🇬🇧 Regno Unito (GBR) – 10.06

Podio dei 5000 metri maschili

🥇 Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 Norvegia (NOR) – 13:20.11

🥈 George Mills 🇬🇧 Regno Unito (GBR) – 13:21.38

🥉 Dominic Lukinyomo Lobalo 🇨🇭 Svizzera (Svizzera) – 13:21.61

Piattaforma per lancio del disco da donna

🥇 Sandra Alcacevic Perkovic (Croazia) 67.04 m

🥈 Jorinde van Klinken 🇳🇱 Passo Baez (NED) – 65,99 m

🥉 Liliana Ca 🇵🇹 Portogallo (Portogallo) – 64.53 m

Domenica 9 giugno

Podio della mezza maratona femminile

🥇 Caroline Berkeley Grovdal 🇳🇴 Norvig (Norvegia) – 1:08:09 CR

🥈 Joan Celimo Mele 🇷🇴 Romania (ROU) – 1:08:55

🥉 Callie Hugger-Thackray 🇬🇧 Royaume Uni (GBR) – 1:08:58

Podio per la mezza maratona maschile

🥇 Yamanibirhan Kripa 🇮🇹 Italia (ITA) – 1:01:03

🥈 Pietro Riva 🇮🇹 Italia (ITA) – 1:01:04

🥉 Amanal Petros 🇩🇪 Germania (Germania) – 1:01:07

Piattaforma 3000 metri campanile della chiesa

🥇 Alice Vinot 🇫🇷 – 9:16.22 La francese è stata poi squalificata per alcuni minuti, per aver camminato sulla linea interna, prima di essere logicamente riportata in testa alla classifica.

🥈 Jessa Felicitas Krause 🇩🇪 – 9:18.06

🥉 Elizabeth Byrd 🇬🇧 – 9:18.39

🇫🇷Alice Vinot diventa la prima donna francese a vincere il titolo dei 3000 metri Steeple!!!! Lei è la campionessa europea!!! Questa è una follia!!!#Roma2024 pic.twitter.com/FNEuTKIG5Q – Quotidien Sport (@Quotidien_Sport) 9 giugno 2024

Il motivo dell’esclusione della francese Alice Vinot ⤵️⤵️#Roma2024 https://t.co/HuLhxXdE2r – Signor Carter (@NelsonCarterJr) 9 giugno 2024

.

Piattaforma per salto in alto femminile

🥇 Yaroslava Mahusheikh 🇺🇦 – 14:01

🥈 Argomento Angelina 🇷🇸 – 1,97 m

🥉 Irina Gerashchenko 🇺🇦 – 1,95 m

Piattaforma per lancio del martello da uomo

🥇 Wojciech Nowicki 🇵🇱 – 80,95 m

🥈 Bence Halasz 🇭🇺 – 80.49 m

🥉 Mykhaylo Kukan 🇺🇦 – 80,18 m

Podio degli 800 metri maschili

🥇 Gabriel Toal 🇫🇷 – 1:44.87

🥈 Mohamed Attaoui 🇪🇸 – 1:45.20

🥉 Catalin Ticosino 🇮🇹 – 1:45.40

M #Roma2024 – 🏃‍♂️ 800 mt 🥇Gabriel Toal 🇫🇷 1:44.87

🥈Mohamed Attaoui 🇪🇸 1:45.20

🥉Catalin Ticosino 🇮🇹 1:45.40 Il primo campione europeo francese degli 800 metri!!! #Giochi Sportivi pic.twitter.com/HhHEBdcXhx – Signor Carter (@NelsonCarterJr) 9 giugno 2024

.

Triplo podio femminile

🥇 Anna Pelletero Compaore 🇪🇸 – 14.85 m

🥈 Tugba Darishmaz 🇹🇷 – 14:57

🥉 Nuvole di Illionis 🇫🇷 – 14:43

Elionis Guillaume 🇫🇷 Medaglia di bronzo nel Salto Triplo 14,43 milioni di barili (-0,3) Questa è la prima volta nella storia per la Francia al Campionato Europeo 🤩#Roma2024



pic.twitter.com/edle5oTOfV – Signor Carter (@NelsonCarterJr) 9 giugno 2024

.

Podio dei 1500 metri femminili

🥇 Ciara Magian 🇮🇪 – 4:04.66

🥈 Georgia Bell 🇬🇧 – 4:05.33

🥉 Agatha Guillemot 🇫🇷 – 4:05.69

Podio dei 100 metri femminili

🥇 Dina Asher Smith 🇬🇧 – 10.99

🥈 Ewa Swoboda 🇵🇱 – 03/11

🥉 Zeinab Dosso 🇮🇹 – 11.03

Lunedì 10 giugno

