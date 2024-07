L’intelligenza artificiale di Apple cambierà l’iPhone!

L’evento dell’anniversario di Apple Worldwide Developers Conference 2024 (WWDC 2024) è iniziato all’Apple Park di Cupertino, California, USA. È stato riferito che durante l’evento, il colosso della tecnologia rilascerà versioni software aggiornate con nuove funzionalità per prodotti di diversi settori. C’è anche la possibilità di introdurre molteplici funzionalità “AI” (AI o Intelligenza Artificiale).

In sostanza, Apple introdurrà nuove funzionalità generali di intelligenza artificiale per fornire una migliore interazione dell’utente per i dispositivi all’interno del suo ecosistema. Questo elenco include strumenti di riepilogo, strumenti di modifica basati sull’intelligenza artificiale, suggerimenti di risposta, emoji personalizzati, ecc. Oltre a questo, ci saranno alcuni aggiornamenti in termini di privacy e sicurezza.

Aggiornamenti software che porteranno nuove funzionalità AI in Apple: Apple integrerà diverse nuove funzionalità “AI” o “Apple Intelligence” nei tanto attesi sistemi operativi iOS, iPadOS, macOS, WatchOS, TVOS e VisionOS. Aggiornamenti da pubblicare-

Strumento di riepilogo: Apple offre strumenti di riepilogo in diverse app. Questo strumento riassume articoli, pagine web, appunti di riunioni, messaggi di testo, e-mail, notifiche, ecc.

Miglioramenti Siri: quest’anno l’app dell’assistente vocale Siri riceverà un importante aggiornamento. Gli utenti possono facilmente eliminare e-mail, modificare foto e abbreviare articoli.

Aggiornamento dell’app Foto: nuovi strumenti di modifica basati sull’intelligenza artificiale saranno inclusi nell’app Foto. Questi strumenti aiuteranno gli utenti a migliorare la qualità dell’immagine rimuovendo contemporaneamente elementi di sfondo indesiderati utilizzando l’intelligenza artificiale generativa.

Suggerimento di risposta: le app di posta e di messaggistica forniranno suggerimenti di risposta generati dall’intelligenza artificiale con l’aiuto di questa funzionalità. Le parole chiave genereranno automaticamente risposte alle e-mail e ai messaggi di testo ricevuti.

Categorizzazione delle app di posta: l’app di posta nell’ecosistema Apple otterrà una funzionalità di “categorizzazione delle email” simile a Gmail di Google. Ciò aiuterà gli utenti a mantenere la propria casella di posta ben organizzata.

Emoji personalizzate: Apple sta per offrire un’opzione per creare emoji personalizzate basate sull’intelligenza artificiale. Che creerà emoji personalizzati in base alle frasi o alle parole digitate dall’utente.

Trascrizione memo vocale: l’app Memo vocale offre la possibilità di trascrivere automaticamente le registrazioni vocali molto rapidamente. Una funzionalità simile sembra funzionare sul dispositivo Google Pixel, che trascriverà le parole pronunciate in forma scritta.

Aggiornamento dell’app Control Center e Impostazioni: l’interfaccia dell’app Control Center e Impostazioni verrà aggiornata. La navigazione dell’utente e l’accessibilità all’interno del sistema operativo verranno ulteriormente migliorate.

Altri aggiornamenti: Apple potrebbe introdurre nuovi effetti di testo per la sua app iMessage. Nell’app Freeform verranno inoltre introdotte una nuova app per la password, nuove funzionalità di miglioramento dell’audio e una maggiore navigazione.

