Darmian si sente molto deluso e pieno di rimorso a causa dell’Italia

Matteo Darmian ha ammesso che c’è un “sentimento di delusione e rammarico” prevalente nella squadra italiana dopo il crollo nella Coppa delle Nazioni Europee 2024, dopo essere stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi.

Probabilmente il difensore non avrebbe iniziato la partita se non fosse stato per l’infortunio riportato Inter Il suo compagno di squadra Federico Di Marco, invece, sembrava a disagio sulla fascia sinistra.

Nessuno dei giocatori italiani si è sentito a proprio agio con una prestazione deludente, che è stata sicuramente la peggiore di un torneo che francamente non è riuscito a suscitare vita, ma ha raggiunto il suo apice. Nella pesante sconfitta per 2-0 contro la Svizzera.

Darmian è molto deluso

“Ora c’è sicuramente un sentimento di delusione e rimorso. C’era il desiderio e la possibilità di fare meglio, ma purtroppo non siamo riusciti a farlo e dobbiamo assumerci la responsabilità”. Lo ha detto Darmian a Sky Sport Italia.

“In questo momento è difficile spiegare cosa sia successo. Possiamo solo chiedere scusa a tutti, questo è tutto quello che posso dire”.

Darmian ha concluso una stagione gloriosa vincendo il titolo di Serie A con l’Inter, ma la sua stagione si sarebbe conclusa con una sconfitta nella finale di Euro 2024.

“Non è mai bello perdere, e purtroppo il tema prevalente adesso è la delusione.”

L’Italia non solo era detentrice del titolo di Campionato Europeo prima di partecipare a questo torneo, ma non mancava di raggiungere i quarti di finale della competizione dal Campionato Europeo del 2004, quando fu eliminata nella fase a gironi.