L'intelligenza artificiale è ora nella calcolatrice! Presentazione di una calcolatrice intelligente alimentata dall'intelligenza artificiale: risolve problemi matematici

L'intelligenza artificiale, presente in quasi ogni aspetto della tua vita, ora è nella tua calcolatrice! Il calcolatore AI di OBSCURA è qui! Risolve problemi matematici scritti sul quaderno e sul libro…

Recentemente, i risultati dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali hanno raggiunto un livello davvero impressionante. L’intelligenza artificiale non si limita solo al riconoscimento vocale, ma ora mostra prestazioni di alto livello in aree quali l’analisi dei dati, l’elaborazione delle immagini e persino l’analisi della scrittura. Il calcolatore OBSCURA con fotocamera e intelligenza artificiale è un esempio di questi sviluppi.

Questa calcolatrice risolve anche le equazioni

La calcolatrice OBSCURA va oltre la capacità di convertire gli scarabocchi delle persone in testo digitale, può anche risolvere equazioni scritte a mano. Questa calcolatrice intelligente rende estremamente semplice la risoluzione dei problemi matematici, regalando un'esperienza quasi magica.

OBSCURA, un concetto del designer Divyansh Tripathi, viene fornito con una fotocamera in grado di catturare l'immagine di una formula scritta a mano e trasmetterla agli analisti. Ha anche un microfono per poter porre domande ad alta voce.

Sebbene l'interfaccia di OBSCURA funzioni come una potente calcolatrice, fa la differenza essendo dotata di tecnologia AI e controllo touch.

Sebbene i risolutori matematici presentino alcuni aspetti controversi, la tecnologia in sé è impressionante e può essere utilizzata per scopi ben intenzionati. OBSCURA ha il potere di semplificare alcune attività di routine, in particolare con il controllo della soluzione, ma l'utente deve utilizzare questo potere in modo responsabile.