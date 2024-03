L'Italia con l'accento francese per sfidare il blues

6 Nazioni: Preparazione Italia Per questa partita, il tecnico italiano Gonzalo Quesada sta preparando una selezione dettagliata al 100% dei migliori 14 giocatori, un piano per provare a sconvolgere la XV Lega francese.

Nella sua terza partita alla guida della Nazionale italiana, Gonzalo Quesada spera di fare un brutto scherzo ai Blues domenica a Lille.

L’Italia non ha mai battuto la Francia in casa in un torneo delle Sei Nazioni, ma non ha avuto complessi in vista del duello di domenica sera, 25 febbraio. La partita contro i Blues, ancora in ottima forma, si giocherà allo Stade Pierre Maurois a tetto chiuso. “Questo cambierà molto in una partita di alto livello”.ammette Paolo Garbisi, il mediano d'apertura italiano, recentemente trasferito dal Montpellier al Tolone, nella presentazione di TLS.

5 I primi 14 partenti

Domenica Garbisi formerà la coppia con Leon Martin Page Rilo, nato e cresciuto in Francia. Loro, insieme ad Angie Capuzzo (Tolosa), Monty Ewan (Lione) o Federico Mori (Baylonne), sono illustrazioni della Squadra Azzurra con accento francese. “Non è una coincidenzasorride l'allenatore Gonzalo Quesada. “So che questa partita li renderà molto felici e porterà loro qualcosa in più”. L'uomo forte della nazionale, che prende il nome dai Mondiali, incarna lui stesso questa francofonia: questo argentino di nascita ha trascorso più di 20 anni come giocatore e poi come allenatore in Francia, e possiede la cittadinanza francese.