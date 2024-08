L’Italia, rappresentata dalla rock band Maniskin, è la grande vincitrice dell’Eurovision 2021, grazie al voto dei telespettatori, che sabato sera ha completamente ribaltato la gerarchia risultante dopo un arbitrato preliminare dei paesi partecipanti.

La finale del Concorso Musicale Europeo, giunto alla sessantacinquesima edizione, si è tenuta a Rotterdam alla presenza di 3.500 spettatori dopo che la competizione dello scorso anno era stata annullata a causa dell’epidemia.

La nazionale rumena, rappresentativa del Bruxen, ha mancato la qualificazione per la finale di Eurovision 2021, per la terza volta consecutiva. Il punteggio massimo della giuria rumena è stato annunciato dalla ginnasta Catalina Bonor. La giuria rumena ha assegnato 12 punti a Malta, mentre il pubblico rumeno ha votato per la rappresentante della Repubblica di Moldova, Natalia Gordienko.

Con la canzone “Zitti e Buoni” l’Italia si è affermata al vertice della classifica, fino ad allora dominata da Francia e Svizzera, dopo aver ottenuto più di 300 voti da parte del pubblico, il punteggio più alto ottenuto da qualsiasi partecipante a questo concorso. . .

L’Islanda, che prima della cancellazione dello scorso anno era considerata una delle favorite dell’Eurovision, con un contingente giovanile allegro e anticonformista, è rimasta vicina ai primi posti.

La suspense è continuata fino all’ultimo minuto, quando la trasmissione televisiva ha deciso il vincitore tra Italia e Svizzera. L’Italia ha ricevuto un totale di 524 punti.

Segue in classifica la Francia con 499 punti, poi la Svizzera con 432 punti. Nella top ten figurano Islanda (378), Ucraina (364), Finlandia (301), Malta (255), Lituania (220), Russia (204) e Grecia (170).

Ora l’Italia dovrà ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest nel 2022. Questa è la terza volta che vince e organizza il prossimo spettacolo in questa veste. Le due edizioni precedenti si sono svolte a Roma e Napoli.

Chi sono i quattro terribili giovani di Maniskin?

Ecco come suona la canzone ai quattro membri dei Måneskin, che sabato sera hanno vinto il trofeo dell’Eurovision 2021:

“Vogliamo solo dire a tutta l’Europa, al mondo intero: il rock ‘n’ roll non muore mai!”, ha detto Damiano David, cantante dei Maniskin, dopo la band, composta da tre ragazzi e un giovane. Ragazza, è stato annunciato il vincitore del concorso.

I quattro erano compagni di classe al liceo e hanno formato la loro band nel 2016 a Roma, e nel 2017 hanno vinto il secondo posto al concorso “X Factor” in Italia. Il nome della band è una parola danese che significa “chiaro di luna”. È stato suggerito dalla bassista Victoria De Angelis, che è per metà danese.

La band ha vinto anche il Festival di Sanremo 2021, che si è tenuto a inizio marzo, con lo stesso brano “Zitti e Buoni”.

I membri di Mansikin sono pieni di gioia dopo aver annunciato la loro vittoria nell’Eurovision Cup 2021. Foto: Promedia

È la prima vittoria dell’Italia all’Eurovision dal 1990, quando Toto Cutugno vinse con la canzone “Insieme: 1992”. Una rock band non vinceva la competizione europea dal 2006, quando ad Atene trionfarono i finlandesi del Lordi.

I membri della band Maneskin celebrano la loro vittoria all’Eurovision 2021 con champagne Foto: Profimedia

Sorprendentemente, la Gran Bretagna, rappresentata da James Newman, non ha ricevuto alcun punto all’Eurovision 2021, né dalle giurie nazionali né dal pubblico. Questa è la seconda volta che il Regno Unito finisce in fondo, ma la prima volta non ha segnato un solo punto.

Un’altra novità: Nikki de Jager è stata una delle conduttrici dello spettacolo, segnando la prima volta nella storia che una persona transgender ha presentato l’Eurovision.

Entrano in scena i padroni di casa di Eurovision 2021, edizione Rotterdam. A destra, Nikki de Jager, è la prima persona transgender a partecipare a un simile concorso. Foto: Profimedia

Oltre alle 26 canzoni presentate al concorso, Rotterdam ha messo in scena uno spettacolo impressionante con i precedenti vincitori dell’Eurovision, incluso quello del 1969, esibendosi in uno sfolgorante spettacolo di luci di notte sui tetti dei grattacieli della città:

