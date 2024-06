Non sono (abbastanza) un milionario in dollari, afferma il presidente della Liberia nell’impegno contro la corruzione

Il patrimonio netto di Joseph Boakai è poco meno di 1 milione di dollari, secondo un nuovo annuncio.

È noto che il suo predecessore George Weah si rifiutò di rivelare la sua ricchezza nel 2018.

Boakai possiede case, automobili e anche qualche maiale, ma dice di non avere beni esteri.

Quando il presidente liberiano Joseph Boakai è entrato in carica il 22 gennaio, la sua fortuna ammontava a poco meno di 1 milione di dollari, mostrano nuovi documenti.

Boakai ha dichiarato i suoi beni e le sue entrate in contanti come parte di un gesto per promuovere la trasparenza tra i funzionari governativi.

“La trasparenza non solo aumenta la fiducia del pubblico, ma conferma anche una dedizione incrollabile allo sradicamento della corruzione e alla promozione di un clima di apertura e responsabilità”, ha affermato in una dichiarazione per spiegare perché ha dichiarato la sua ricchezza.

Sia in Liberia che in Sud Africa, Boakai è considerato un uomo ricco, ma non in modo significativo rispetto ad altri importanti leader del mondo degli affari e del governo.

Ciò che possiede

Il suo annuncio governativo mostra che la sua ricchezza ammonta a 970.419 dollari, ovvero circa 17,7 milioni di rand.

Dichiarò di possedere due appezzamenti di terreno, che gli fruttavano 270.000 rand all’anno, e altre proprietà di proprietà congiunta, che gli fruttavano altri 325.000 rand all’anno.

I suoi investimenti ammontano a circa 780.000 rand all’anno – e a gennaio aveva l’equivalente di circa 100.000 rand in contanti.

Boakai ha annunciato di non avere soldi fuori dalla Liberia, né azioni o obbligazioni.

Le sue proprietà residenziali erano valutate poco più di 12 milioni di Rand, le sue automobili altri 3,4 milioni di Rand, il suo bestiame valeva meno di 300.000 Rand e i suoi maiali altri 100.000 Rand circa.

Invito alla trasparenza

L’anno scorso, la Liberia si è classificata al 145° posto su 180 paesi nell’indice di corruzione di Transparency International.

Una delle promesse elettorali di Boakai, quando ha battuto l’ex calciatore mondiale dell’anno e attuale presidente George Weah, è stata quella di… Per affrontare la corruzione.

Secondo quanto riferito, Weah ha rifiutato di dichiarare i suoi beni quando ha preso il potere nel 2018, nonostante lo avesse fatto durante la sua prima candidatura per la carica più importante nel 2005.

Durante il suo mandato si sono verificate accuse sensazionali di enormi depositi di banconote scomparse: la società di consulenza finanziaria e di rischio con sede a New York Kroll ha dichiarato, dopo un audit, che il valore delle banconote era superiore a 300 milioni di rand. Stampato e non conteggiato.

Quando è entrato in carica, Boakai ha affermato di aver ereditato un’economia con rendiconti finanziari irrazionali perché c’erano troppo pochi soldi.

