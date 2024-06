L’Italia si riprende da una battuta d’arresto iniziale e batte l’Albania a Euro 2024

Detentori del campionato europeo Italia Si sono ripresi da una battuta d’arresto iniziale registrando una vittoria per 2-1 Albania In Euro 2024 Inaugurazione sabato sera.

Nadim Bajrami Ha fatto la storia quando ha segnato per l’Albania dopo 23 secondi, la sua rete è stata il gol più veloce di sempre in un campionato europeo.

Ma, Alessandro Bastoni Prima aveva pareggiato il punteggio all’undicesimo minuto Nicolò Barella Portando l’Italia in vantaggio dopo cinque minuti, i campioni in carica sono riusciti a conquistare i tre punti nella partita di apertura del Gruppo B.

La Spagna ha dato il tono al Gruppo B in serata vincendo con tre gol sulla Croazia, e sembra essere un girone impressionante, uno che l’Albania affronterà sicuramente quando si tratterà di passare alla fase a eliminazione diretta della competizione.

In Nazionale italiana non ci sono state grandi sorprese, visto che Barella ha partecipato a centrocampo dopo aver recuperato da un infortunio alla coscia, mentre Barella ha partecipato a centrocampo. Gianluca Scamaca Ho fatto un cenno a metà.

Per quanto riguarda l’Albania, il piano del Chelsea era il 4-2-3-1 Armando Bruja Al centravanti, mentre l’Atalanta B.C Peso della pietra preziosa Ha guidato la squadra da centrocampo.

Incredibilmente, l’Albania ha raggiunto il gol 23 secondi dopo – il gol più veloce nella storia del Campionato Europeo – mentre Bajrami ha battuto il portiere italiano. Gianluigi Donnarumma Dopo un errore da Federico Demarcomentre un tiro vagante del difensore trova l’attaccante albanese all’interno dell’area di rigore dell’Italia.

C’è stata una risposta quasi immediata da parte di Lorenzo PellegriniMa l’attaccante ha tirato fuori la porta dopo un passaggio intelligente di Skamaka.

L’Italia riesce a pareggiare all’11’, con un colpo di testa di Bastoni su calcio d’angolo corto che finisce in rete. Tommaso Strakosha Impossibile effettuare un salvataggio.

I detentori passano poi in vantaggio al 16′, quando un tiro di Barella da fuori area trova la traiettoria dell’inedito Strakosha.

L’Albania era partita bene, ma da quel momento in poi l’Italia ha preso il comando, sfiorando il 3-1 al 33′. Davide FratesiUn tiro brillante dall’interno dell’area di rigore dal palo.

L’Italia ha un’altra occasione a fine primo tempo, ma il portiere albanese salva Skamaka Luciano SpallettiLa squadra ha dominato la competizione dopo una brutta partenza.

Pellegrini ha avuto un’altra occasione nel recupero del primo tempo, ma in qualche modo ha tirato la palla a lato da distanza ravvicinata, dando all’Albania un’enorme occasione nelle fasi finali dei primi 45 minuti.

Strakosha ha fatto ancora una grande parata su Vratesi all’inizio del secondo tempo, e anche se era stata alzata la bandiera del fuorigioco, sarebbe stato molto difficile se il centrocampista avesse trovato il fondo della rete.

Federico Chiesa L’Albania ha fischiato un fischio prima dell’ora, ma l’Albania, al suo secondo Campionato Europeo in assoluto, ha mostrato miglioramenti nel secondo tempo e ha quasi pareggiato a fine partita. Re Minajsolo per il tentativo del subentrato di voltare le spalle a Donnarumma.

Alla fine, l’Italia ha mantenuto i tre punti, e il campione in carica si è unito alla Spagna con tre punti nel Gruppo Due, mentre l’Italia ha mantenuto i tre punti. SilvinioLa squadra ha zero punti con la Croazia.

2 – Per la seconda volta nella storia dell’Italia, tra Europei e Mondiali, due giocatori dell’Inter hanno segnato due gol in una partita (il primo il 17 giugno 1970 contro la Germania Ovest, grazie alle reti di Boninsinha e Burgnich, in la semifinale dei Mondiali). Mondiali in Messico). Nerazzurri.#Euro2024

– Opta Paolo (@OptaPaolo) 15 giugno 2024