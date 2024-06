Offerta Zomato Paytm: Paytm – Offerta Zomato da Rs 1.500 Crore?

Offerta Zomato Paytm | Delhi: la società fintech Paytm, che si trova ad affrontare difficoltà finanziarie a causa delle restrizioni della Reserve Bank of India, sta intensificando gli sforzi per riprendersi. A questo proposito, l’azienda di distribuzione alimentare è in trattative con Zomato. È stato riferito che esiste un piano per vendere l’attività di biglietteria per film ed eventi. Sembra che il valore di questo contratto potrebbe raggiungere i 1.500 crore di Rs.

È noto che la popolarità delle attività di prenotazione legate a cibo, prodotti di base e intrattenimento è in aumento. In questo contesto, Zomato, leader nei primi due segmenti, si sta preparando per entrare nel segmento dell’intrattenimento. Con questo accordo, sembra che Paytm stia pianificando di possedere l’attività di biglietteria di film ed eventi che fa parte dei servizi di marketing. È stato riferito che le trattative con Paytm sono già giunte alla fase finale. Le due organizzazioni non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo.

One97 Communications, la società madre di Paytm con sede a Noida, ha acquisito Insider.in nel 2017. La società, che fornisce servizi di biglietteria online per eventi, è stata acquisita per Rs 35 crore. Successivamente ha acquisito “TicketNew”, una piattaforma di biglietteria online operante a Chennai. Pertanto, i biglietti per film ed eventi sono diventati una parte importante dei servizi di marketing di Paytm. È in concorrenza con “BookMyShow” che è già ben accolto nel settore.