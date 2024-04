Lo spiacevole compito di pulizia del papà australiano dopo uno “sporco” incidente con la trazione integrale.

Era un giorno come gli altri per un uomo che stava riordinando il camper e stava attraversando il paese con la sua compagna e i suoi figli, ma un piccolo incidente si è concluso con un forte scoppio e una pulizia puzzolente.

Alex Clements stava svolgendo il compito spiacevole ma necessario di sostituire l'intera toilette portatile di famiglia la scorsa settimana quando qualcosa è andato storto, facendo cadere il serbatoio e rovesciando tutto il contenuto nel vialetto della sua casa sulla Gold Coast.

“Viaggiamo e viviamo in una casa mobile e uno dei nostri bagni era pieno, quindi lo stava sostituendo. Il bagno pieno è andato sul retro della casa e il marito ha appena aperto la tenda ed è caduta e si è rotta sul pavimento,” sua moglie, Erin, ha detto a Yahoo News.

“Stavo portando a spasso il nostro cane vicino agli alberi e ho sentito Alex urlare”, ha detto. Dopo essere corsa per vedere il motivo del trambusto, lei gli assicurò con sicurezza che non avrebbe partecipato alla pulizia.

“Ho detto sì, non è per me, non è per me. Gli ho detto: 'Devi togliere il tubo.' Anche la loro piccola figlia è uscita subito dopo aver realizzato ciò che suo padre aveva raccontato.

Il campeggio permette alla famiglia di essere “sporca” quanto vuole

Anche se l'incidente della cacca non era esattamente ciò che la famiglia aveva in mente, abbandonare gli aerei a quattro ruote motrici per viaggiare attraverso il paese è stata “la decisione giusta” per la coppia e i loro tre figli piccoli, che hanno tutti meno di un anno. Sette. Clements ha detto che permette ai bambini di essere “sporchi” quanto vogliono invece di stare attenti in qualche hotel di lusso.

“I bambini sono felici. Le loro vacanze riguardano loro, non stare in silenzio nella stanza d'albergo o non fare confusione. Come se non bastasse, possiamo essere sporchi quanto vogliamo”, ha detto.

“Mio marito ed io abbiamo sempre amato viaggiare, ma all’improvviso abbiamo avuto dei figli e solo gli aerei e gli hotel non erano più divertenti”, ha detto.

Tuttavia, ammette che una rottura del bagno “non è mai accaduta” prima e spera che non accada di nuovo.

