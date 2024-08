L’Oceano Atlantico si sta raffreddando a un ritmo record per ragioni sconosciute – Social Fax – Global Readers Network (versione PC)

A più di un anno dall’aumento della temperatura globale del mare a livelli record, l’Oceano Atlantico si sta rapidamente raffreddando a un ritmo record, un fenomeno che potrebbe influenzare il clima in tutto il mondo.

Le temperature nell’Atlantico tropicale sono passate rapidamente da calde a fredde negli ultimi tre mesi. Questo modello emergente di “La Niña atlantica” coincide con l’imminente spostamento nel Pacifico verso una La Niña più fresca. Questi due eventi successivi potrebbero avere un impatto globale. . Il tempo ha un effetto a catena.

Questa tendenza al raffreddamento è certamente un cambiamento positivo dopo più di un anno di aumento delle temperature della terra e degli oceani, guidato in gran parte dall’aumento delle emissioni di gas serra e dalla formazione di un caldo El Niño nel Pacifico tropicale a metà del 2023 a causa di questo andamento.

“Stiamo iniziando a vedere un leggero calo delle temperature medie globali degli oceani”, ha affermato Pedro Dinizio dell’Università del Colorado a Boulder. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, le temperature globali della superficie del mare nel luglio di quest’anno sono state leggermente più fresche rispetto al luglio 2023, ponendo fine a una serie di 15 mesi di temperature medie oceaniche record.

Le ultime previsioni della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mostrano un indebolimento di El Niño nel Pacifico a maggio, con condizioni di La Niña inferiori alla media previste tra settembre e novembre, in parte a causa dei forti venti vicino all’equatore che consentono alle acque fredde e profonde di risalire alla superficie dell’acqua. El Niño è associato a deboli alisei, che riducono l’innalzamento dell’acqua fredda. Questo ciclo pluriennale è chiamato El Niño-Southern Oscillation (ENSO) ed è una delle principali fonti di fluttuazioni naturali del clima globale.

Sebbene l’Oceano Atlantico tropicale abbia una minore influenza sul clima, anche lui, come El Niño, oscilla ogni pochi anni tra un caldo El Niño e una fredda La Nina. Questa oscillazione è spesso associata anche alla forza degli alisei.

Similmente al Pacifico, l’Atlantico tropicale ha sperimentato condizioni di El Niño insolitamente calde per gran parte del 2023, con temperature della superficie del mare all’inizio di quest’anno che sono state le più alte degli ultimi decenni. “Questo è l’ultimo di una serie di eventi degli ultimi anni che hanno visto il sistema climatico andare fuori controllo”, ha affermato Michael McFadden della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Negli ultimi tre mesi, le temperature nell’Oceano Atlantico tropicale sono scese più rapidamente di qualsiasi record dal 1982. “Questo cambiamento improvviso è sconcertante perché i forti alisei che normalmente causano tale raffreddamento non esistevano. Abbiamo esaminato tutti i possibili meccanismi, ma finora non esiste un’unica spiegazione.” Questo è corretto.”

Se le temperature rimarranno 0,5 gradi Celsius sotto la media almeno per il prossimo mese, sarà ufficialmente considerato un fenomeno di La Niña atlantica, ha detto Tushin.

Questi due potenziali eventi La Niña potrebbero cambiare i modelli meteorologici in tutto il mondo influenzando la temperatura e l’umidità. La Niña nel Pacifico è solitamente associata al clima secco negli Stati Uniti occidentali e al clima umido nell’Africa orientale, mentre La Niña nell’Atlantico tende a ridurre le precipitazioni nella regione africana del Sahel e ad aumentare le precipitazioni in alcune parti del Brasile. I due eventi La Niña potrebbero anche avere effetti opposti sulla stagione degli uragani nell’Atlantico in corso: si prevede che La Niña nel Pacifico aumenterà la probabilità degli uragani nell’Atlantico quando arriverà a settembre, ma La Niña nell’Atlantico potrebbe indebolire le condizioni necessarie per la formazione di alcuni uragani, come l’attività Fluttuazioni meteorologiche.

Questi cicli possono anche influenzarsi direttamente a vicenda. Anche se è difficile prevedere esattamente come interagiranno, c’è motivo di credere che La Niña nell’Atlantico potrebbe rallentare lo sviluppo di La Niña nel Pacifico, rallentando così l’effetto di raffreddamento sul clima globale, ha detto McFadden. “Ciò potrebbe portare a un tiro alla fune tra l’Oceano Pacifico, che sta cercando di raffreddarsi, e l’Oceano Atlantico, che sta cercando di riscaldarsi”.