L’imprenditrice peruviana Carolina Herrera ha vinto una battaglia legale contro lo stilista venezuelano

Maria Carolina Herrera Herrera, l’imprenditrice peruviana che ha vinto una battaglia legale contro lo stilista venezuelano per l’uso del suo cognome nel Paese, vive nell’area urbana di At Vitart, in una casa indicata con il numero 212, come la linea di profumi creata dal famoso designer.

Di solito non appare nelle foto di famiglia. Non indossa mai nessuno dei profumi che porta il suo nome perché preferisce la linea Elizabeth Arden. Il denaro che raccoglie dal suo progetto “La Jabonera by María Herrera” viene utilizzato per pagare la sterilizzazione degli animali abbandonati. “Per lasciare un mondo migliore; alla fine, i soldi sono miei”, ha detto in un’intervista trasmessa domenica su Panorama.

“Carolina Herrera è il mio nome, è sul mio documento di identità e ho tutto il diritto di usarlo come mi conviene e come mi sembra”, ha detto al quotidiano della domenica ha detto che la registrazione del suo marchio è stata un regalo di suo figlio Dario Morales, laureato in giurisprudenza presso l’Università Mayor de San Marcos “Mio figlio voleva farmi una sorpresa per Natale e registrare il marchio. Poco dopo ho ricevuto una segnalazione da un avvocato che mi ha detto: Signora, non vuole che la consigli sul problema che sta avendo con INDECOPI? Ho detto: “Cosa!”

Nel novembre 2021, Carolina Herrera Ltd. ha inviato un documento per bloccare la registrazione del marchio “La Jabonera by María Herrera”, che richiedeva la registrazione di vari prodotti nella Classe 3 della nomenclatura ufficiale, che comprende preparati sbiancanti, altri – saponi medicati e prodotti profumati.

Il marchio statunitense si è opposto sostenendo che era titolare di registrazioni di marchi della stessa classe, che il marchio richiesto era simile al suo e che si riferiva a prodotti identici. “All’inizio mi ha fatto arrabbiare perché ho detto quanto fosse ingiusto, e più che ingiusto, penso che sia un po’ esagerato per qualcuno dirti: ‘Non usare il mio cognome’. Ho detto: ‘Che stupido.’ .’”

