Londra e l’Italia si sfidano nella Giornata dello Sport Italiano – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Questo è il primo Giro d’Italia che si svolge a Londra e mira a celebrare la Giornata dello Sport italiano nel mondo. L’evento – organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Londra e che avrà come ambasciatori due icone dello sport italiano, Gianfranco Zola e Roberto Di Matteo – si svolgerà il 22 settembre, su un percorso di 5 km attraverso Holland Park e Kensington Street. Sarà aperto non solo agli appassionati di corsa ma anche ai principianti di ogni età e nazionalità.

Grazie alle aziende partner di Italy Run verranno premiati i vincitori delle tre categorie maschili e femminili: Senior, Over 65 e Junior. I 1.000 partecipanti riceveranno un kit che comprende una maglietta blu con il logo dell’evento e la bandiera italiana: un highlight accattivante. Onda blu La corsa si snoderà per le strade di Kensington, aggiungendo un tocco di bandiera italiana alle vie cittadine. All’arrivo della gara sarà allestito un Villaggio Italiano dove gli sponsor dell’evento esporranno i loro prodotti, offrendo l’opportunità di promuovere il Made in Italy e mettere in risalto alcune delle migliori produzioni italiane.

Il Tour d’Italia, organizzato in collaborazione con il Royal Borough di Kensington e Chelsea, sarà anche un’occasione per fare del bene. Il ricavato della registrazione sarà devoluto a due enti di beneficenza: la Eagle Foundation, che combatte la povertà sanitaria, e la Kensington-Chelsea Foundation, che sostiene progetti sociali a Londra.

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dello Sport Italiano nel mondo, il Tour d’Italia rappresenterà un importante momento di unità della numerosa comunità italiana presente a Londra, nonché un’occasione per promuovere i valori dello sport e della solidarietà attraverso un’offerta tangibile sostegno a progetti di beneficenza. Le informazioni relative all’iscrizione e alla partecipazione si trovano sul sito dedicato: https://italyrunlondon.co.uk/