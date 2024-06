Lotta con le arance al carnevale medievale di Ivrea, Italia. I combattenti avevano a disposizione 500 tonnellate di frutta

Domenica è scoppiata una rissa nelle strade di una cittadina del nord Italia. Centinaia di persone vestite con costumi medievali sono scese per le strade della città Ivrea Come vuole la tradizione carnevalesca organizzata anno dopo anno, si combatteva con le arance. Quest’anno i combattenti avevano a disposizione 500 tonnellate di arance portate dalla Sicilia.

Immagine: wikipedia.org

Gente del posto, ma anche turisti che arrivano IvreaVesti costumi medievali e inizia a combattere con le arance. Chiunque abbia il coraggio di affrontare il bombardamento dorato può partecipare alla celebrazione. Come ammette un partecipante locale, questo evento è più importante del Natale o della Pasqua: “C’è un’energia tra le persone che non puoi descrivere a parole“, Lui dice.

Si consiglia agli spettatori di indossare qualcosa di rosso in testa, se non vogliono essere considerati un bersaglio da chi partecipa attivamente alla grande battaglia con le arance. “È molto divertente, è divertente. Cerco di mantenere le distanze dagli altri, preferirei stare in pubblico, ma ho un equipaggiamento. Cerco il più possibile di stare lontano dalle arance, ma sfortunatamente una di esse mi ha colpito“disse il turista.

L’origine del Carnevale è spiegata da una leggenda medievale, in cui i poveri gettavano fagioli in strada per protestare contro il dominio feudale. Dal XII secolo i fagioli sono stati sostituiti dalle arance.