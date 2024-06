Microsoft annuncia novità su un massimo di 30 nuovi giochi Xbox tra cui “Call of Duty: Black Ops 6” e “Gears of War: E-Day” – sito web mashdigi – tecnologia, nuovi prodotti, notizie interessanti e tendenze

All’evento “Xbox Games Showcase 2024” tenutosi in precedenza, Microsoft ha annunciato che Activision Blizzard e i suoi partner promuoveranno i giochi sulla piattaforma Xbox.

Oltre a Microsoft Game Studios, nonché ai giochi promossi da Activision Blizzard e Bethesda, l’evento “Xbox Games Showcase 2024” lancerà un totale di 30 giochi e contenuti aggiornati.

Questi includono video promozionali per la modalità Storia recentemente annunciata di Call of Duty: Black Ops 6, nonché nuovi pacchetti di espansione per World of Warcraft e Diablo 4 e l’annuncio dell’uscita di Gears of War: E-Day ” e mostra il contenuto di gioco effettivo di “Indiana Jones: The Ancient Circle”.

Inoltre, KONAMI ha annunciato anche il lancio di una versione completamente rimasterizzata di “Metal Gear Solid Delta: Snake Eater”, mentre Electronic Arts ha annunciato il lancio di “Dragon Age: Veil Keeper Age: The Veilguard” e altre novità.

• Call of Duty: Black Ops 6:

• L’ultimo pacchetto di espansione per “World of Warcraft” “World of Warcraft: War for the Center of the Earth”:

• L’ultimo pacchetto di espansione per “Diablo 4” “Hateful Body”:

• “Indiana Jones: Il Vecchio Cerchio”:

• Morte: I secoli bui:

• “Dragon Age: Il guardiano del velo”:

• Metal Gear Solid Delta: Mangiatore di serpenti:

https://www.youtube.com/watch?v=VTVAEPHa9Bc

• Gears of War: Cyber ​​Day:

• “Rovine 2: Il cuore di Chernobyl”:

• Video di gioco di “Assassin’s Creed: Shadowbringers”:

• 《Rilevamento caduta atomica》:

• 《Una storia rivelatrice》:

• “Tarda dinastia Ming: Piuma Yuanxu”:

• 《Distruzione mecha – “Blitz, rissa, fuoco”》:

• 《La vita è strana: doppia esposizione》:

• 《The Elder Scrolls Online – Tu appartieni a questo posto》:

• “Simulatore di volo Microsoft 2024”:

• 《mixtape》:

• 《Winter terrier》:

• 《Fragpunk》:

• Miti:

• Video del gioco oscuro perfetto:

• L’età della mitologia: rivisitazione:

https://www.youtube.com/watch?v=Jbste8C0Sì

• 《Flintlock: L’Assedio dell’Alba》:

• Contenuti della stagione 13 di Sea of ​​​​Thieves:

• Video di gioco “A sud di mezzanotte”:

• 《Claire Obscure: Spedizione 33》:

• “L’Aldilà 76”:

• 《Starfield: Spazio in frantumi》: