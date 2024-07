L’uragano Beryl colpisce i Caraibi e si intensifica nella tempesta di categoria 5 “più veloce” nell’Oceano Atlantico

L’uragano Beryl si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 5, segnando la prima apparizione di un uragano così potente nell’Oceano Atlantico.

L’uragano Beryl ha devastato molte isole dei Caraibi a causa delle piogge torrenziali e dei venti che superavano i 265 km/h.

L’uragano ha colpito direttamente l’isola di Carriacou a Grenada, creando condizioni pericolose per la vita nelle isole vicine.

L’uragano Beryl si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 5 dopo aver investito diverse isole nel sud-est del Mar dei Caraibi, provocando forti piogge e scatenando venti dannosi.

L’uragano Beryl è ora la più antica tempesta di categoria 5 mai registrata nell’Atlantico e si è trasformato in un uragano “potenzialmente catastrofico”, ha affermato il National Hurricane Center degli Stati Uniti.

Il National Hurricane Center ha dichiarato nel suo ultimo aggiornamento martedì mattina presto che la tempesta Beryl “continua a intensificarsi”, con dati recenti che mostrano che la velocità massima del vento sostenuta è aumentata a quasi 265 chilometri all’ora.

Secondo il National Hurricane Center, l’isola Carriacou di Grenada è stata colpita direttamente dal “occhio estremamente pericoloso” della tempesta lunedì mattina presto, con venti sostenuti di 150 mph (240 km / h).

Ha aggiunto che anche le isole vicine, tra cui St. Vincent e Grenadine, hanno sperimentato “venti catastrofici e tempeste potenzialmente letali”.

“In mezz’ora, Kariakoo è stata rasa al suolo”, ha detto il primo ministro di Grenada, il diacono Mitchell, in una conferenza stampa.

“Non siamo ancora fuori pericolo”, ha detto Mitchell, sottolineando che sebbene non sia stata ancora segnalata alcuna morte, non può essere certo che non ne sia avvenuta alcuna.

Un video ottenuto dall’AFP da St. George’s a Grenada mostrava forti piogge che cadevano mentre raffiche di vento colpivano gli alberi.

Mitchell ha poi dichiarato sui social media che martedì il governo stava lavorando per fornire aiuti umanitari sia a Carriacou che all’isola di Petite Martinica.

“Lo stato di emergenza è ancora in vigore. Restate a casa”, ha scritto su Facebook.

Raro forte temporale precoce

Sabato Beryl è diventato il primo uragano della stagione atlantica 2024 e sta rapidamente guadagnando forza.

Gli esperti affermano che una tempesta così potente che si forma così presto nella stagione degli uragani atlantici – che va dall’inizio di giugno alla fine di novembre – è estremamente rara.

Questo è il primo uragano da quando i record del National Hurricane Center hanno iniziato a raggiungere lo stato di categoria 4 a giugno, e il più veloce a raggiungere lo stato di categoria 5 a luglio.

“Solo cinque grandi uragani (categoria 3+) sono stati registrati nell’Oceano Atlantico prima della prima settimana di luglio”, ha detto l’esperto di uragani Michael Lowrey sulla piattaforma di social media X.

Sembra che Barbados sia stata risparmiata dagli effetti peggiori della tempesta, ma soffre ancora di forti venti e forti piogge, anche se finora le autorità non hanno segnalato vittime.

Il ministro dell’Interno e dell’Informazione Wilfred Abrahams ha detto in un video online che le Barbados sembravano aver “schivato un proiettile”, ma nonostante ciò “le raffiche continuano ad arrivare, i forti venti continuano ad arrivare”.

Case e negozi sono stati allagati in alcune zone e i pescherecci sono stati danneggiati a Bridgetown.

La tempesta ha causato la cancellazione delle lezioni lunedì in diverse isole, mentre l’incontro di questa settimana a Grenada del blocco regionale dei Caraibi (Caricom) è stato rinviato.

La Giamaica ha emesso un avviso di uragano prima dell’arrivo previsto della tempesta mercoledì, con il National Hurricane Center che prevede che porterà “venti potenzialmente letali e tempeste dannose”.

Un avviso di tempesta tropicale è stato emesso anche per la costa meridionale della Repubblica Dominicana, con le autorità che hanno messo in massima allerta due province.

Il National Hurricane Center ha avvertito le Isole Cayman e le aree della penisola dello Yucatan di monitorare l’andamento della tempesta.

Cattive condizioni meteo

Una tempesta di categoria 3 o superiore sulla scala Saffir-Simpson è considerata un uragano maggiore.

La National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti ha dichiarato a fine maggio che si aspetta che quest’anno sarà una stagione degli uragani “eccezionale”, con un massimo di sette tempeste di categoria 3 o superiore.

L’agenzia ha indicato che l’aumento delle temperature nell’Oceano Atlantico e le condizioni associate al fenomeno La Niña nell’Oceano Pacifico sono tra le ragioni che potrebbero portare ad un aumento delle tempeste.

Negli ultimi anni il cambiamento climatico ha reso gli eventi meteorologici estremi, compresi gli uragani, più frequenti e più distruttivi.