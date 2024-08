Mahmoud Abbas emette un decreto relativo al suo viaggio nella Striscia di Gaza

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha firmato un decreto che gli ordina di iniziare a prendere le disposizioni necessarie affinché lui e i membri della leadership palestinese possano dirigersi nella Striscia di Gaza.

Il decreto specifica diversi obiettivi per la prossima visita, tra cui:

– Fermare l’aggressione in corso contro i governatorati del sud, ritiro completo e immediato delle forze di occupazione israeliane e confermare che lo Stato di Palestina ha giurisdizione sull’intero territorio dello Stato.

– Ripristinare l’unità nazionale sotto l’egida dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina come unico legittimo rappresentante del popolo palestinese e consentire al governo di assumere effettivamente i propri compiti in tutti i territori dello Stato palestinese, in particolare nei settori degli aiuti e della ricostruzione.

– Avviare un processo politico che inizi con l’ottenimento della piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite e l’attuazione della soluzione dei due Stati in conformità con le risoluzioni di legittimità internazionale e il parere consultivo emesso dalla Corte Suprema di Giustizia.

Il decreto prevede la formazione di un comitato preparatorio incaricato di “dare seguito agli accordi per recarsi nei governatorati meridionali con organismi internazionali e regionali”, oltre a “condurre un dialogo nazionale con tutte le parti per raggiungere una visione nazionale su tutte le questioni importanti e rilevanti”. ”, e “azione politica, diplomatica e legale e mobilitazione di energie per… “Tutti i livelli arabi, islamici e internazionali al fine di attuare il piano approvato dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina”.