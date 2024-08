“Scena da ‘straordinaria quotidianità’ – rappresentazione di un laboratorio teatrale dell’Istituto Educativo Italiano di Atene – Ambasciata d’Italia Atene

IL Istituto Pedagogico Italiano di Atene Ti invita allo spettacolo

cena

Scene straordinarie di vita quotidiana

Venerdì 7 giugno – 19:00

Istituto Scolastico Italiano

Ingresso gratuito – presentazione in italiano

I posti sono limitati quindi è consigliato Iscrizioni entro martedì 4 giugno Utilizzando il modulo in pagina.

Lo spettacolo in scena è il risultato di un ottimo corso per gli studenti del Laboratorio Teatrale in Italiano organizzato dall’Istituto Scolastico Italiano e condotto dalla regista e attrice Francesca Minutoli.

“Un po’ commedia, un po’ tragedia. L’ironia, i punti interrogativi, le vicende al limite del sogno e drammaticamente vere. Come la vita ho voluto, attraverso gli studenti del Laboratorio Teatrale, dar voce ai tanti e variegati aspetti dello spirito e dell’esistenza umana, prendendo come occasione le parole di alcuni tra i più grandi drammaturghi del teatro italiano mondiale, dal 1700 al Teatro moderno, ho immaginato i personaggi dei testi come una grande famiglia riunita per celebrare un anniversario e donarlo così. loro la possibilità di raccontare una piccola parte della loro vita, divertirsi, riflettere e ridere con loro e con noi stessi con questa inaspettata avventura chiamata Teatro della Vita che ci permette di osservarla ogni volta da una prospettiva diversa.

Francesca Minutoli