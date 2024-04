Microsoft aggiorna Windows 11 e inserisce le pubblicità nel menu Start, ecco come disattivarle

Se hai acceso il tuo PC Windows 11 nelle ultime ore, potresti aver visto apparire Windows Update. Dopo averlo testato abbastanza rapidamente con i membri di Insider, Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11 che probabilmente lascerà frustrate alcune persone. Contrassegnato come KB5036980, questo aggiornamento offre alcuni miglioramenti, ma soprattutto introduce nuovi annunci nel menu Start.

« Stiamo ora cercando di fornire consigli per aiutarti a scoprire fantastiche app da Microsoft Store nella sezione Consigliati del menu Start. “Microsoft ha dichiarato qualche settimana fa sul suo blog che si sta concentrando sulle nuove funzionalità offerte ai membri Insider.

Concretamente, fino ad ora Microsoft ha visualizzato solo consigli e suggerimenti di app installate di recente o di documenti aperti di recente sul PC nel menu Start, sotto la voce “Consigliati”. Questa opzione si trova in Impostazioni A Personalizzazione associati alla lista Iniziareè stato anche nominato Visualizza consigli per suggerimenti, scorciatoie, nuove app, ecc...

Ora, questa opzione punta a essere sostituita da una nuova versione, il cui titolo non lascia spazio a dubbi. Questo è stato rinominato Visualizza consigli per suggerimenti, promozioni di app e altro ancora.. E questo è il problema. Microsoft ha già pianificato di promuovere le app disponibili sul Microsoft Store direttamente nel menu Start del tuo computer.

Si prevede che questo aggiornamento, che al momento rimane facoltativo, verrà distribuito ampiamente a tutti gli utenti di Windows 11 nelle prossime settimane. Fortunatamente, queste “raccomandazioni” possono essere disattivate abbastanza facilmente. Ecco come farlo.

Inizia aprendo Impostazioni Per Windows 11. Per fare ciò, puoi utilizzare direttamente il collegamento Windows + qualsiasi. Quindi seleziona Personalizzazione Nella colonna di sinistra.

Una volta arrivato alle opzioni di personalizzazione di Windows 11, accedi alla sezione Iniziare. Quindi individuare la linea Visualizza consigli per suggerimenti, promozioni di app, ecc.. Quindi disattivare l'opzione.

I consigli visualizzati nel menu Start ora non verranno più visualizzati.

🔴 Per non perdere nessuna novità da 01net, seguici Google News et al WhatsApp.