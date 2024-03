Microsoft ha rivelato decine di nuovi trailer. Ecco le informazioni imperdibili dell'Xbox Partner Preview!

Microsoft ha parlato tramite Xbox Partner Preview. Mercoledì 6 marzo alle 19 (ora francese) sono stati svelati un totale di dodici nuovi trailer. La redazione vi fornisce in sintesi le informazioni imperdibili di questo veloce progetto comune.

Innanzitutto, ci sono Bandai Namco e Reflector Entertainment che hanno fornito maggiori dettagli sul loro prossimo gioco Unknown9: Awakening. Già introdotto durante il Summer Game Fest 2023, questa volta il gioco si è mostrato un po' di più in termini di gameplay. Il programma sarà un mix di azione stealth, azione e narrativa. Il giocatore vestirà i panni di Haruna, una donna nata con la capacità di entrare nella dimensione parallela inversa. Ci sarà tutta una serie di poteri a tua disposizione. Unknown9: Awakening uscirà nell'estate del 2024 su Xbox Series

Kinzira Tales: Zao, una storia commovente

Continuiamo con Tales of Kenzera: Zau, di Abu Bakar Selim, meglio conosciuto come il traduttore inglese di Bayek in Assassin's Creed Origins. Durante i primi annunci, Il titolo era toccante, ispirato alla perdita del padre di Salim. Il gioco è un metroidvania (un po' come Prince of Persia: The Lost Crown). La storia è stata scritta in collaborazione con Critical Role che realizza giochi di ruolo online. Tales of Kenzera: Zau uscirà il 23 aprile 2024 per Xbox Series

Anche Kunitsu-Gami: Path of the Goddess si è rivelato con più gameplay. Il gioco sarà diviso in due fasi. Durante il giorno dovrai reclutare alleati migliorando la nostra base e la sera difenderla dai mostri. Le fasi di combattimento assumeranno la forma di torre di difesa. L'uscita è prevista per il 2024, sarà disponibile su Xbox Game Pass il giorno del rilascio, ma anche su Xbox Series

Gli Alters, il fiore all'occhiello di questo convegno?

Infine, oltre a mostrare ulteriori informazioni su Frostpunk 2, 11-bit Studios ha fornito dettagli su The Alters precedentemente presentati. In questa combinazione di avventura, sopravvivenza e costruzione di basi, dovrai fuggire da un pianeta ostile dove i raggi del sole ti stanno distruggendo. Per interagire con la nave a forma di ruota che sarà il tuo rifugio, il tuo personaggio sceglierà quindi di clonarsi. Il titolo, oltre a tutte le meccaniche sopra citate, promette un thriller psicologico. Dovrebbe vedere la luce nel 2024 su PS5, PC e Xbox Series.