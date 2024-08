Nastro di trasferimento: suggerimento emozionante di Hummels da parte dell’allenatore del Borussia Dortmund Sahin | sport

Dieses Lächeln ließ aufhorchen!

Vor dem ersten Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky und hier im BILD-Liveticker ) wurde Nuri Şahin (35) plötzlich nach der offenen Zukunft seines ehemaligen Team-Kollegen und Spielers Mats Hummels (35/noch vereinslos) gefragt.

Der BVB-Trainer antwortete mit einem Dauer-Grinsen: „Ich wünsche meinem Freund Mats Hummels, dass er seinen komischen Humor nie verliert. Ich wünsche ihm viel Gesundheit. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich Trainer wird, damit wir uns ‚challengen‘ können. Weil wir beide sehr selbstbewusst sind. Ich wünsche ihm privat alles Gute. Und so wie er sagt, bin ich mir sicher, dass er ab Mitte September wieder sehr gut Fußball spielt…“

Und schob nach: „Ich wünsche ihm alles Gute. Was soll ich sagen? Ich weiß, in welche Richtung es geht…“

Weiß der BVB-Trainer mehr über die kommende Saison des Routiniers? Offensichtlich!

Hummels, dessen Vertrag in Dortmund nach dem verlorenen Champions-League-Finale auslief, lagen finanziell lukrative Angebote aus Bologna (Italien) und Brighton (England) vor. Der Weltmeister von 2014 lehnte bislang alle ab.

BILD weiß: [–>Dortmunds ehemaliger Abwehrchef will notfalls bis zur letzten Minute auf einen Traditionsklub zocken und hält sich so lange in München (hier wohnt Sohn Ludwig, 6) fit.

