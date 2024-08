(P) Venerdì iniziano le prove dei cavalli dei Carpazi al campo Cantacozino di Floretti | Intrattenimento, originale

Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, il Carpathia Horse Trials torna per la sua seconda edizione nella zona Cantacuzino di Floreti, a 80 chilometri da Bucarest. Il centro del dominio è il Piccolo Palazzo Trianon, un tempo un gioiello architettonico, progettato dall’architetto I. D. Berindey. Per riportarlo al suo antico splendore, quest’estate la Fondazione Cantacuzino Floreşti ha organizzato un concorso di idee dedicato esclusivamente ad architetti o studi professionali, con l’obiettivo di selezionare le migliori proposte di intervento per il restauro, la valorizzazione e la riattivazione del “Piccolo Palazzo”. . Palazzo del Trianon. I vincitori di quest’anno verranno annunciati al termine della competizione equestre.

Concorso equestre internazionale

I Carpathia Horse Trials comprendono due tipi di competizioni ufficiali: la competizione internazionale completa e la competizione a due e quattro cavalli.

La novità principale del 2015 è la competizione a tre stelle (CCI 3*), che è una fase di qualificazione per i Giochi Olimpici di Rio 2016. È l’unica competizione a tre stelle (3*) in Romania che è stata organizzata negli ultimi 12 anni e ha il punteggio di difficoltà più alto del paese, nella prova completa. Tuttavia, finora si sono iscritte 9 coppie di corridori provenienti da paesi come Spagna, Belgio, Italia, Gran Bretagna e India per partecipare al massimo livello della competizione di quest’anno.

Indipendentemente dalla categoria a cui partecipano, i concorrenti professionisti dovranno completare 3 prove entro 3 giorni. da Dressage (venerdì 9 ottobre) E Sci di fondo (sabato 10 ottobre) Fino a Barricate (domenica 11 ottobre)Sarà un vero piacere per gli amanti dell’adrenalina, che osserveranno con il cuore i movimenti sincronizzati di cavallo e cavaliere. Le emozioni più grandi saranno nella gara di cross country perché gli ostacoli sono fissi, enormi e su terreni diversi, comportano salti su tronchi, fossati, pozzanghere e altri enormi ostacoli di legno. A seconda della difficoltà della lezione, il tempo ottimale per completare il percorso varia tra 6 e 10 minuti, la distanza del percorso varia tra 900 m e 5700 m, e il numero di ostacoli naturali tra 7 (per principianti/principianti/bambini ) e 36 (per CCI 3*).

Il cono dei finimenti verrà aperto sabato quando i due finimenti per cavalli entreranno nel campo di gara principale nella prova combinata maratona e coni, e continuerà domenica con i quattro finimenti per cavalli.

Tutte le prove, però, si distingueranno per la loro eleganza e metteranno in risalto l’armonia tra cavallo e cavaliere, un dialogo speciale caratterizzato da sicurezza, precisione e flessibilità.

I partecipanti registrati provengono da Gran Bretagna, Italia, Spagna, Belgio, India, Bulgaria e Romania. Sono 40 i cavalli iscritti alle prove che compongono l’intero concorso internazionale a una, due e tre stelle. Gli arbitri e i funzionari presenti all’edizione 2015 provengono da Gran Bretagna, Irlanda, Sud Africa, Belgio, Bulgaria e Romania.

Attività ricreative

Oltre alle gare vere e proprie, il pubblico avrà l’opportunità di trascorrere un fine settimana speciale con l’atmosfera della storia. Dimostrazioni equestri, laboratori creativi per bambini, stand artigianali e cibi accuratamente selezionati saranno solo alcune delle attrazioni che inseriranno l’evento nella mappa del buon tempo libero.

Il campo di 130 ettari sarà realizzato anche per attività equestri destinate sia agli adulti che ai bambini, come passeggiate su pony e cavalli o passeggiate in carrozza lungo viali di castagni e platani secolari. L’eleganza dell’equitazione sarà arricchita dalla sfilata dei levrieri che si svolgerà domenica 11 ottobre, alla quale i proprietari di questa razza provenienti da tutto il Paese sono invitati a partecipare, insieme ai loro esemplari, il più numerosi possibile.

Per entrare nell’atmosfera dell’evento vi invitiamo a guardare questo video introduttivo:

Accesso:

9 ottobre – Ingresso gratuito

10 e 11 ottobre – L’ingresso è basato su un biglietto o abbonamento

I bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto.

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati all’ingresso oppure online su www.bilete.ro e nei punti vendita billete.ro.

Maggiori informazioni sull’evento possono essere trovate anche su Il sito ufficiale dell’evento O su Pagina Facebook ufficiale.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Cantacuzino Floreşti, in collaborazione con l’Associazione Equestre Hipohouse, con la partecipazione e partecipazione diretta della Federazione Equestre Rumena (FER) e della Federazione Equestre Internazionale (FEI).

