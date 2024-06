Nella mente della donna che ha corso 1.000 chilometri in 12 giorni

La sfida è trovare più partecipanti tra gli atleti non professionisti che, come Natalie, corrono per cause specifiche, spesso documentando le loro estenuanti corse sui social media.

Sebbene la corsa sia decollata a livello globale, la maggior parte dei dati mostra una crescita nei paesi occidentali. I dati per l’Asia sono difficili da ottenere, anche se diversi paesi della regione ospitano maratone popolari, come Taiwan, Cambogia e Giappone.

Natalie è un’ultrarunner, percorre distanze superiori a 42,2 chilometri, la lunghezza di una maratona. Ma non si era allenata come atleta per tutta la vita. Ha iniziato a correre solo verso la trentina per mettersi più in forma.

Natalie ha dovuto correre almeno 84 chilometri al giorno – l’equivalente di due maratone – per raggiungere il suo obiettivo di finire la corsa in 12 giorni.

“La distanza più lunga che ho corso prima era di 200 chilometri”, ha detto Natalie alla BBC il giorno dopo la fine della sua corsa. “Stavo cercando un modo diverso per mettermi alla prova.”

A settembre le è venuta l’idea di fuggire dal confine tailandese attraverso la Malesia per raggiungere Singapore. Nel corso dei successivi otto mesi, diversi amici si unirono per aiutare a pianificare la corsa, in seguito chiamata Progetto 1000.

“All’epoca ero un po’ ingenuo e sapevo poco su cosa sarebbe servito per pianificare un viaggio del genere. Il mio team mi ha chiesto cose a cui non avevo pensato: cosa succede se ho bisogno di un ospedale? Come pianifichiamo i valichi di frontiera? avremo bisogno di tanti mezzi di sicurezza?

Durante l’ultramaratona di 12 giorni, Natalie ha inviato note audio notturne alla BBC riassumendo gli alti e bassi di ogni giornata.

Il quinto giorno, ha detto: “Ci siamo presi un po’ di tempo per fare colazione in una bancarella lungo la strada e ci siamo goduti il ​​panorama per cinque minuti prima di uscire di nuovo. Oggi è stata una bella giornata, ma non mi aspetto che ogni giorno sia bello. ” “Abbiamo ancora molta strada da fare.”