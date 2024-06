Chiesa ammette che è stato difficile sentire Spalletti durante Italia-Albania

Chiesa ammette che è stato difficile sentire la voce di Spalletti durante la partita Italia Contro l’Albania

La stella italiana Federico Chiesa ha ammesso che è stata “difficile sentire” la presenza dell’allenatore Luciano Spalletti ieri sera al Westfalenstadion, insistendo sul fatto che era “felice” di giocare sulla fascia destra contro l’Albania.

Chiesa ha parlato in conferenza stampa sabato sera dopo la vittoria per 2-1 dell’Italia sull’Albania alla sua prima apparizione agli Europei 2024.

IL Juve L’esterno faceva parte degli Azzurri che vinsero gli Europei tre anni fa, quindi gli è stato chiesto se ci fossero somiglianze tra quella squadra e quella in cui gioca quest’anno.

“Ci sono alcune somiglianze, siamo una squadra molto unita”.

“Questa è stata la nostra forza tre anni fa e penso che sarà sicuramente la nostra forza a Euro 2024. Oggi lo abbiamo dimostrato in una situazione difficile le cose sarebbero potute andare diversamente, ma in questa squadra abbiamo dei giocatori di altissimo livello Penso che siano calciatori di prima classe, penso che con la calma e quello che ci ha chiesto l’allenatore di tenere la palla e creare occasioni, avremmo potuto fare la differenza e avremmo meritato di vincere.

Parlando del lavoro di Spalletti con la Nazionale e dei consigli che lo staff centrale dà ai suoi giocatori, Chiesa ha detto: “Vuole vedere continuità di gioco e di movimento, vuole controllare le cose e questo ci dice da quando è arrivato arrivato a Coverciano lo scorso settembre.

“Questo è quello che abbiamo cercato di dimostrare in campo. Ci ha dato quel consiglio, ma sentirlo dall’altra parte del campo era molto difficile. C’era una bellissima atmosfera, è stato bellissimo. Anche se gli italiani erano in inferiorità numerica, è stato un’esperienza grandiosa.”

“C’erano tanti albanesi e meno italiani, ma è stato bello perché quando giochi in competizioni come gli Europei è bello giocare fuori casa, ma non credo che ci abbia condizionato necessariamente subire il primo gol”. continuò Chesa.

“È nato da un fallo, da una rimessa laterale, ma una volta iniziata la partita volevamo trattenere la palla piuttosto che calciarla via e sprecarla.

“Spero che potremo restare in questa competizione il più a lungo possibile. Come ho detto poco fa, per quanto riguarda essere più costanti in campo, stare sempre in piedi e contare. Sii presente con la squadra”, ha aggiunto.

“Questo è quello che ho cercato di fare in campo e questo mi ha chiesto l’allenatore. Ci siamo scambiati anche opinioni sul mio ruolo. Sono pronto a giocare ovunque. L’allenatore ha detto che posso giocare sulla fascia destra ne sono molto felice.”

I prossimi avversari dell’Italia lo sono Spagnache ha vinto Croazia 3-0 all’esordio. A Chiesa è stato chiesto che tipo di partita si aspetta contro la Roja.

Lui ha risposto: “Una grande partita, di prima classe”.

E aggiunge: “La Spagna ha dimostrato stasera e in passato quanto è grande la sua squadra, ma noi non siamo peggio di loro. Cercheremo di competere su ogni pallone. Siamo in grado di tenere la palla, ma l’allenatore vuole sempre giocatori forti”. che combattono in un range 50-50 perché è quello che serve nel Campionato Europeo”.

Chiesa ha segnato un gol nell’ultimo incontro degli Europei tra Italia e Spagna allo stadio di Wembley tre anni fa. Gli Azzurri alla fine battono La Roja ai rigori e vincono il torneo con una vittoria Inghilterra alla fine.