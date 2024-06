Netflix sarà presto gratuito; Scopri solo una condizione che l’azienda manterrà

Netflix: Netflix è popolare tra miliardi di persone in tutto il mondo, inclusa l’India. Netflix offrirà ora un’opzione di intrattenimento gratuita all’India? Una domanda del genere è attualmente nella mente di tutti. Anche se non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale, si dice che Netflix stia valutando la possibilità di offrire un piano gratuito con pubblicità all’estero.

Molte piattaforme OTT in India offrono intrattenimento gratuito ma in cambio è necessario guardare la pubblicità. Tuttavia, Netflix finora funziona solo tramite abbonamento. Ma data la crescente concorrenza e una certa stagnazione nella crescita degli abbonati, ora stanno cercando di offrire questo piano gratuito supportato da pubblicità.

Sebbene non sia stato ancora fatto alcun annuncio, data la popolarità di Netflix in India, se Netflix offre un piano gratuito supportato da pubblicità in India, sarà senza dubbio molto attraente per il pubblico qui.