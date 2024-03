Non è richiesta l'autorizzazione del disco

Esenzione fino a 10 kilowatt per l'installazione di energia solare nelle case

Emissione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del Dipartimento Centrale dell'Energia Elettrica

Oggi, Hyderabad: il Centro ha introdotto un'altra struttura per consentire alle persone di installare l'energia solare su case o edifici (sul tetto). Il Dipartimento Centrale dell'Elettricità ha emesso una nuova notifica sulla gazzetta revocando il potere di concedere l'autorizzazione tecnica per una capacità di produzione fino a 10 kilowatt alle società di distribuzione di energia (Discom). In molti stati, alcuni DISCM causano gravi ritardi non concedendo un permesso di fattibilità tecnica (TFP) ai richiedenti di tetti solari. In alcuni stati alcuni stati hanno accantonato ordini per mesi affermando che se l’energia solare sul tetto fosse consentita, il consumo complessivo di elettricità diminuirebbe e le entrate andrebbero perse. Diverse aziende solari statali hanno presentato reclamo al governo centrale. Secondo il “Pradhan Mantri Suryagarh Muft Bijli Yojana”, ai pannelli solari presenti su milioni di case è stato chiesto di rimuovere l'enorme numero di dischi. In questo contesto, il Dipartimento Centrale dell’Elettricità ha emesso ordini ufficiali contenenti nuove norme che modificano le norme contenute nella Legge sull’Elettricità del 2003.

Secondo l'ultimo ordine del giornale…

DISCOM non ha bisogno di dare il permesso se la capacità di generazione di energia solare da installare su qualsiasi edificio è inferiore a 10 kW. Se è superiore a 10 kilowatt… e se si presenta richiesta al DISCOM per dare un metro netto, entro 15 giorni si deve verificare… e si deve prendere una decisione. Se la modifica non dice nulla entro 15 giorni, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa automaticamente.. I pannelli solari possono essere installati sulle case. Se viene presentato al disco il certificato rilasciato dall'azienda che ha installato i pannelli solari (Solar Installation Certificate-SIC), il contatore di rete dovrà essere installato entro 15 giorni. I dettagli dell'energia solare giornaliera generata dal tetto vengono registrati nel contatore di rete. Il disco deve stipulare un accordo con il proprietario della casa per acquistare l'energia solare. Sul suo sito web deve essere visualizzato il certificato rilasciato dal DISCOM attestante che il tetto solare è stato installato nella casa e il contratto con il proprietario della casa da parte della società di distribuzione elettrica interessata. D'altra parte, se in qualsiasi area è necessaria un'infrastruttura operativa come trasformatori o una maggiore capacità della linea elettrica grazie all'energia solare sul tetto, i dischi devono occuparsene immediatamente. Per i fondi necessari a questo scopo, le proposte di “Requisiti di entrate annuali” possono essere presentate al Consiglio statale di regolamentazione dell’elettricità (ERC). Il presidente della Telangana State Solar Energy Association, Bora Ashok Kumar Goud, ha detto a Eenadu che in alcune zone, gli elettricisti chiedono tangenti per garantire il permesso tecnico per installare i tetti solari e, se non vengono concessi, verranno picchiati. Si precisa che tali difficoltà verranno rimosse con gli ultimi ordinativi.