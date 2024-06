Non solo successi: la serata conclusiva dell’Ashdod Talk Series sarà all’insegna dei gloriosi fallimenti

$(Funzione(){ProgrammaRuota([[function() {setImageBanner(‘ef1defc1-2ae8-4deb-89f7-c353f2adf76b’,’/dyncontent/2024/6/9/cf98dfec-78a0-42f1-bab3-156d5c7da59e.jpg’,18020,’שפע אייטם כתבה ‘,525,78,true,20364,’Image’,”);},15],[function() {setImageBanner(‘ef1defc1-2ae8-4deb-89f7-c353f2adf76b’,’/dyncontent/2024/5/27/6688faff-a183-4cb8-9b96-0c14f375bd4e.jpg’,17967,’ספרים אייטם כתבה ‘,525,78,true,20364,’Image’,”);},15],[function() {setImageBanner(‘ef1defc1-2ae8-4deb-89f7-c353f2adf76b’,’/dyncontent/2024/6/9/869e4fcd-767f-4c1d-a1d2-1bd78ccf2799.gif’,18012,’מדג\u0027יקל אייטם כתבה ‘,525,78,true,20364,’Image’,”);},15],[function() {setImageBanner(‘ef1defc1-2ae8-4deb-89f7-c353f2adf76b’,’/dyncontent/2024/3/21/79c4fc7d-daf2-4d30-9381-e64313eaf03f.gif’,17653,’די אוון אייטם כתבה ‘,525,78,true,20364,’Image’,”);},15]]);}) La terza e ultima serata dell’attuale serie di serate di maratona affronterà i fallimenti vissuti da ciascuno dei docenti che hanno accettato di condividere la loro esperienza personale con tutti noi e anche – come sono usciti dalla crisi. Queste sono le splendide persone che vi aspettano lunedì prossimo al Matilda’s Bar

Il progetto locale ASHDOD TALKS presenta la terza e ultima serata della loro attuale serie di maratone di conferenze in stile Ted-x, dopo due fantastiche serate tenutesi su alta tecnologia, imprenditorialità, marketing e sviluppo personale. La terza serata, intitolata “Damn Night”, affronterà i fallimenti vissuti da ciascuno dei professori partecipanti e dagli egiziani che hanno accettato di condividere con noi le loro esperienze personali, ma anche il modo in cui si è verificata la crescita che ne è seguita. Ricordiamo che Ashdod Talks è un’iniziativa locale ad Ashdod guidata dagli attivisti Alex Panoff, Karen Ben-Yosef Panoff e Shmuel Sardin, che si sono uniti per il desiderio di lavorare per il bene comune in un modo diverso e innovativo, progettato per condividere la conoscenza. e offrire una piattaforma alle persone della comunità attraverso maratone serate di brevi e dolci conferenze di 11 minuti. Ecco i docenti che vi aspettano lunedì al Bar Matilda: Tsovia Cohen Dirige e avvia movimenti educativi e sociali e dirige lo sviluppo personale e sistemico e i processi di cambiamento. Nella sua conferenza, racconterà come è caduta da un luogo di successo e riconoscimento in un profondo abisso in cui sente il nulla e come è tornata in un luogo di prosperità e creatività: il viaggio da Igra Rama alla capitale Amikata e ritorno. . READ 30 migliori Vermifugo Per Gatti da acquistare secondo gli esperti Tè all’agave Rockstar Marketing, che da 15 anni aiuta marchi e aziende a crescere nel mondo del marketing, e sì, ci sono stati momenti in cui neanche questo ha funzionato. Parliamo del momento più bello di tutti, di come è stato licenziato dalla posizione di Vice Presidente di una grande azienda quando era sicuro che il ruolo sarebbe stato troppo piccolo per lui dopo 15 anni nel settore. Estee Grossmann Mentore di parlare in pubblico, narratore, docente, leader di workshop e formatore di docenti. Racconta la sua conferenza: In seconda elementare fui scelta per accendere un faro durante una cerimonia scolastica, e all’età di 48 anni fui scelta come operaia illustre presso Teva Israel, e all’età di 50 mi ritrovai a cercare su Google per cosa sia un esaurimento nervoso. Cosa è successo lungo la strada, chi ho ascoltato e chi no, e come ho trovato la strada per arrivare dove sono oggi in un hotel a Eilat? Potrai sentire questo e altro ancora nella sua conferenza nei prossimi due giorni. Esti ha oltre 30 anni di esperienza in posizioni di marketing, vendite, gestione di team e prodotti in aziende israeliane e globali. Soprattutto, viene da un luogo di amore per le persone. Adoro aiutarli a raggiungere gli obiettivi attraverso messaggi precisi, un linguaggio del corpo sottile e una maggiore fiducia in se stessi. Gli strumenti che puoi ottenere da lei combinano mondi diversi: retorica, linguaggio del corpo, psicologia positiva, PNL e altro ancora. Guy Hyman Imprenditore, consulente aziendale internazionale e manager in grandi aziende. Parleremo di come gli sia mancato così tanto della sua vita. Monica Barco READ L’Unione Europea sta valutando la possibilità di estendere le sanzioni contro l’Iran dopo l’attacco a Israele Imprenditore tecnologico, CIO e CTO E fondatore AI4All, docente di intelligenza artificiale, mentore e consulente di startup, connettore di idee per prodotti commerciabili e altro ancora. Nella sua conferenza ti spiegherà come assicurarti che la tua straordinaria idea non esista già come prodotto premium. Ashdod parla: Maledetta notte – Lunedì 24 giugno alle 19:00, Matilda Bar Ashdod.

