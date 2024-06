Programma, canale TV e trasmissione di Croazia / Italia (Euro 2024)?

Croazia e Italia si affronteranno allo Stadio Stadon di Lipsia lunedì 24 giugno alle 21:00, nell’ambito della partita della fase a gironi di Euro 2024. Scopri in questo articolo quale canale trasmetterà la partita, come accedervi, e una breve presentazione della partita e del potenziale.

Presentazione della partita Croazia/Italia:

IL Croazia Ha iniziato molto male a Euro 2024 e non ha ancora vinto una sola partita. Infatti, dopo la pesante sconfitta contro la Spagna, i croati hanno pareggiato contro l’Albania. Sono passati in vantaggio nel secondo tempo, ma hanno subito gol negli istanti finali della partita. Ora proveranno a reagire e ad imporsi per continuare la loro avventura.

A’Italia Da parte sua, ha assistito a due risultati diversi: la vittoria e la sconfitta. Gli italiani hanno battuto l’Albania nella prima partita, ma poi sono rimasti enormemente delusi dalla Spagna. La prestazione del gruppo è stata in realtà molto insoddisfacente, addirittura preoccupante. Luciano Spalletti Dovrà quindi trovare alcune soluzioni se vuole che la sua squadra giochi meglio e difenda il titolo. Federico Chiesa I tifosi italiani aspetteranno con il fiato sospeso. Al momento non ha ancora aperto il suo contatore della porta.

⚽️ Nessuna configurazione possibile Dalla Croazia (4321): Levakovic – Stanisic, Sotalo, Pongrasic, Gvardiol – Kovacic, Modric, Brozovic – Mario Pasalic, Sučić – Kramaric.

⚽️ Possibile formazione dell’Italia (4141): Donnarumma – Di Lorenzo, Calafiore, Bastoni, Darmian – Jorginho – Cambiasso, Cristante, Barella, Chiesa – Retegui.

Trasmissione Croazia / Italia: palinsesto, canali TV e trasmissione in diretta?

📺 Partita tra Croazia E ilItalia Deve continuare In diretta alle 21:00 su beIN SPORTS 1 Chi trasmetterà? 100% della concorrenza Con 51 partite in programma, di cui 26 esclusive, e circa 12 ore di diretta al giorno. Presa dell’antenna In diretta dalle 14:00 Con il Rivista dell’Euro Club per la partita precedente. Dopo l’incontro, intorno alle 17:00, avete appuntamento con rivista Offerta Euro

Giornalisti e consulenti Fornirà la telecronaca di tutte le partite di UEFA EURO 2024™ per attirare gli abbonati a guardare tutte le partite della competizione. Lo trovate su beIN SPORTS, Benjamin da Silva, David Benaros, Christophe Josset, Eric Barry, Philippe Genin, Jean-Charles Sabatier, Omar da Fonseca, Patrice Ferry, Daniel Bravo, Damien Berkis, Gregory Beasley

💻 Puoi anche guardare la partita Trasmissione. Utilizzando il tuo smartphone, tablet o PC potrai seguire l’incontro anche sul sito beIN Sport Connect. Se non sei abbonato, puoi trovare maggiori informazioni cliccando qui sotto. beIN Sport Connect È la piattaforma di streaming del gruppo Fare sport.

📺Ci vediamo anche dal vivo Alle 21:00 su TF1 Per vedere la partita

Dopo l’incontro su TF1, segui Euromag Introduzione di Dennis Brugniart Circondati sul palco da Nadia Ben Mokhtar, Rio Mavuba e Adil Rami. Sul posto c’è anche la giornalista Maren Mark come corrispondente mobile nel cuore della Germania. Analisi e feedback a caldo Ma anche Rapporti dietro le quinte Sarà nello show!

