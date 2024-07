Non tutto è andato secondo i piani

Martedì scorso è avvenuto il primo lancio di un missile europeo pesante. Arianna-6, Che ha sostituito la sua quinta versione, che a sua volta ha già cessato di essere utilizzata. Durante il suo lancio inaugurale, il razzo avrebbe dovuto lanciare 17 diversi carichi utili nell’orbita terrestre, e gli esperti stavano anche valutando la sua capacità di riaccendere i motori del secondo stadio per deorbitarlo. lancio Arianna-6 Viene trasmesso sul canale ufficiale dell’Agenzia spaziale europea (Agenzia spaziale europea) sulla piattaforma Youtube.

Da notare che il lancio è avvenuto in una configurazione in cui il missile dispone soltanto di una coppia di booster laterali a propellente solido (A62), Tuttavia, esiste anche una versione in cui ce ne sono il doppio (A64). Scaricabile Arianna-6 Comprendeva piccoli satelliti, capsule di ritorno e una serie di esperimenti statici.

©globallookpress.com

Nella fase finale del lancio, Arianna-6 Si è verificato un problema con l’unità di potenza ausiliaria, a causa del quale non è stato possibile deorbitare il secondo stadio del razzo. Continuerà invece ad orbitare attorno alla Terra per diversi anni prima di entrare nell’atmosfera e bruciare parzialmente.

A causa di questo problema, il razzo non è stato in grado di lanciare in orbita il lotto finale del carico utile, due capsule destinate a testare le condizioni di sopravvivenza durante il rientro.

Un altro lancio è previsto entro la fine dell’anno. Arianna-6.