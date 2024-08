Offerte di lavoro ponderate: cosa faremo con questa somma di denaro! La società IT ha annunciato un pacchetto di 2,5 lakh all’anno; Pioggia di meme sui social

Azienda di tecnologia informatica Cognizant: Cognizant, un’azienda IT di 30 anni, è attualmente sotto i riflettori per i suoi tirocini fuori dal campus. Vedere il pacchetto offerto dall’azienda ha sollevato molte sopracciglia. Questa azienda è stata fondata nel 1994 a Chennai. L’azienda conta 3,4mila dipendenti in tutto il mondo. L’azienda è regolarmente inserita nella lista Fortune 500. Ma poiché l’azienda paga una manciata di stipendi agli ingegneri che gettano le basi del futuro, questi esprimono la loro insoddisfazione.

Secondo il rapporto, l’azienda ha offerto un pacchetto di 2,5 milioni di rupie all’anno ai nuovi dipendenti. È interessante notare che hanno offerto lo stesso pacchetto anche nel 2002. Poiché le aziende sono attualmente in fase di ridimensionamento e di interruzione del lavoro causate dall’intelligenza artificiale, anche i giovani accettano le offerte che ricevono. Ma gli utenti della rete sono insoddisfatti del pacchetto offerto dall’azienda e lo criticano.

2,52 LPA offerto da Cognizant, equivalente a uno stipendio di $ 20.000 al mese. Per intenderci, una domestica che lavora 30 minuti in una casa, e lavora in 8-10 di queste case, percepisce uno stipendio maggiore di un ingegnere. https://t.co/hzgZKIWjrU — EngiNerd. (@mainbhiingegnere) 13 agosto 2024

Qualcuno ha detto che non c’è da meravigliarsi che la generazione attuale sia più interessata a realizzare video e diventare YouTuber. Mentre qualcuno prevedeva che le persone avrebbero guadagnato di più ricevendo le tasse universitarie rispetto a così.

Le persone guadagnano di più dando lezioni private ai ragazzi delle scuole superiori nella loro città natale — Harash Choudhary (@harshtwiits) 13 agosto 2024

Un utente ha menzionato come una donna che fa 30 minuti di lavori domestici guadagna più di 8-10 lavori domestici. Si è lamentato del fatto che queste donne guadagnano più soldi degli ingegneri.

I nuovi studenti si chiedono: cosa posso fare con questa somma di denaro? Il volume di lavoro è come 2050

Stipendio come all’età della pietra pic.twitter.com/PLDsYmlz8J – Arka Bhattacharjee (@niveyshak) 13 agosto 2024

Qualcuno ha detto che gli ambulanti guadagnano di più.