Quest’anno è il momento giusto per osservare la pioggia di meteoriti delle Perseidi

Quest’estate, gli appassionati di astronomia potranno godersi il più grande spettacolo meteorico dell’anno, lo sciame meteorico delle Perseidi. (doc.MI)

È tempo di vedere lo sciame meteorico più atteso dell’anno, lo spettacolo abbagliante noto come Perseidi.

Flussi di luce e colore scorreranno attraverso il cielo mentre la palla di fuoco continua ad esplodere, lasciando una scia più luminosa del percorso della meteora Perseide che attraversa l’atmosfera.

Si prevede che lo sciame meteorico delle Perseidi, visibile ogni anno da metà luglio al 1° settembre, raggiungerà il suo picco tra domenica e lunedì prima dell’alba. Si prevede che appaiano circa 100 meteore all’ora, che si muovono ad una velocità di 214.365 chilometri all’ora.

Bill Cook, capo del Meteorite Environment Office della NASA, ha descritto le meteore delle Perseidi come lo sciame meteorico più ricco dell’anno a causa delle loro palle di fuoco luminose. “Ogni anno è la cosa più vicina a uno spettacolo pirotecnico paradisiaco”, ha detto Cook.

Una meteora estremamente luminosa, la palla di fuoco può avere un diametro superiore a 1 metro ed è più luminosa di Venere, secondo la NASA e Cook. Venere è uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno.

Robert Lunsford, coordinatore del rapporto sulla palla di fuoco per l’American Meteor Society, ha detto che questa palla di fuoco è “più luminosa di qualsiasi stella o pianeta nel cielo”. Come i fuochi d’artificio artificiali, “le palle di fuoco tendono a lasciare una scia continua nel cielo che sembra fumo e si dissipa lentamente diversi secondi dopo il passaggio della meteora”, ha detto Lunsford.

Cook ha detto che questo periodo dell’anno è il momento ideale per vedere gli sciami meteorici perché le condizioni di luce lunare non cancellano le meteore più deboli, consentendo agli spettatori di osservare sia meteore luminose che deboli.

“Hanno visto l’intera pioggia di meteoriti quest’anno”, ha detto, sottolineando che le condizioni di luce lunare dell’anno scorso “hanno reso lo spettacolo meno visibile” e hanno oscurato le deboli meteore.

Al culmine dello sciame meteorico, la luna sarà illuminata al 50% e tramonterà intorno a mezzanotte, condizioni ideali per l’osservazione delle meteore con un cielo scuro in contrasto con le sfere di luce.

“Ci sono sciami meteorici che si verificano continuamente, ma, ancora una volta, sono così deboli che la maggior parte delle persone non li noterà nemmeno”, ha detto Cook.

“Questa è la migliore occasione per vedere questi fuochi d’artificio celesti, e ciò che ci dice è esattamente quando abbiamo superato l’orbita esatta della cometa Swift-Tuttle che ha prodotto queste meteore”, ha detto Lunsford. “E poi è molto divertente… È come festeggiare il secondo Giorno dell’Indipendenza.”

Nel 1865, l’astronomo italiano Giovanni Schiaparelli scoprì che le Perseidi provenivano dalla Terra attraverso una serie di detriti originariamente rilasciati dalla cometa Swift-Tuttle.

Il nome dello sciame meteorico deriva dalla posizione nel cielo da cui sembrano avere origine le meteore, chiamata radiante, vicino alla costellazione di Perseo. Queste costellazioni possono essere identificate tramite app di osservazione delle stelle, che possono aiutare gli spettatori a individuare il punto di partenza della pioggia di meteoriti.

Come guardare le Perseidi

Cook della NASA consiglia quattro suggerimenti per un monitoraggio ottimale. Non hai bisogno di attrezzature come un telescopio o un binocolo, ma cerca i cieli più bui che puoi trovare senza inquinamento luminoso. Se puoi, sdraiati sulla schiena e guarda in alto, ammirando quanto più cielo possibile. Concedi ai tuoi occhi dai 30 ai 45 minuti per abituarsi al buio.

“Non guardare il telefono, perché lo schermo distrugge la tua visione notturna e distoglie gli occhi dal cielo”, dice Cook.

Lunsford suggerisce di portare una sedia comoda in modo da potersi distendere, godersi il panorama e vedere quanto più cielo possibile dalla propria prospettiva.

Lunsford ha affermato che evitare le fonti di luce nel luogo di osservazione ti consentirà di vedere più meteore perché la maggior parte di esse sono deboli. Altrimenti vedrai solo le meteore più luminose.

I due esperti hanno affermato che il momento migliore per osservare gli sciami meteorici è dopo mezzanotte, intorno alle due del mattino, quando la sorgente meteorica si trova nel punto più alto nel cielo nord-orientale. “Madre Natura non rispetta i tempi di sonno delle persone”, ha scherzato Cook.

Chiunque osservi il cielo può vedere questi sciami meteorici nell’emisfero settentrionale, ma “raggiungeranno il picco più tardi, quindi il posto migliore per vederli è il Pacifico centrale, alle Hawaii”, ha detto Lunsford.

Ha aggiunto che le Perseidi non sono visibili in Antartide perché lì la radiazione non appare mai nel cielo.

“Stava parlando delle Perseidi. Le ha viste dal Colorado”, ha detto Cook, riferendosi al successo di John Denver degli anni ’70 “Rocky Mountain High”, con il testo “Ho visto una pioggia infuocata nel cielo”.

“Quindi sono stati abbastanza bravi da far uscire la canzone (e) quella è stata una ragione sufficiente per me per andarmene.”

Resti di una pioggia di meteoriti

Di seguito sono riportati i prossimi sciami meteorici, oltre alle date di picco previste:

I Draghi: 7-8 ottobre

Orioni: 21-22 ottobre

Thawiyarat meridionale: 4-5 novembre

Thoraeidi settentrionali: 11-12 novembre

Meteore Leone: 17-18 novembre

Gemelli: 13-14 dicembre

Ursidi: 21-22 dicembre

