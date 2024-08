Olimpiadi di Parigi: la squadra di pallavolo femminile degli Stati Uniti perde contro l’Italia dominante e vince l’argento

Paola Ogeche Egonu (18) e Anna Danesi (11) sono state fondamentali per il dominio italiano nella pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi. (Foto di: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP tramite Getty Images)

PARIGI – L’Italia ha fatto irruzione nel torneo di pallavolo femminile nell’ultima giornata dei Giochi del 2024, lasciando dietro di sé una coraggiosa squadra degli Stati Uniti.

Gli azzurri, che non perdevano un set dall’inizio della fase a gironi, hanno vinto la partita per la medaglia d’oro di domenica 3-0 (25-18, 25-20, 25-17) sugli Stati Uniti.

La partita doveva essere una resa dei conti titanica tra la squadra numero uno al mondo (l’Italia) e la squadra in difesa della medaglia d’oro (gli Stati Uniti). Ma fin dai primi punti era chiaro che la vincitrice era l’Italia. L’Italia era avanti 5-1 e 12-6, costringendo l’allenatore statunitense Karch Kiraly a chiamare due timeout anticipati. Gli italiani hanno mandato in campo la loro stella, Paola Egono, che ha segnato 11 punti potenti e ha battuto a morte le americane nel primo set.

Sembravano superiori sotto tutti gli aspetti della partita e sono riusciti a vincere anche il secondo set. Hanno fatto un passo avanti nel bloccare i colpi. Le bandiere italiane sventolavano tra la folla nell’affollata piazza sud di Parigi, un’affollata sala temporanea di un centro congressi, mentre il risultato finale prendeva forma.

Prima di questo fine settimana, l’Italia non aveva mai vinto una medaglia nella pallavolo femminile ai Giochi Olimpici. È lungi dall’essere una potenza tradizionale. Non ha mai vinto nemmeno un quarto di finale olimpico. Il capitano della Nazionale italiana Anna Danisi ha sottolineato prima della partita finale che gli americani “sono abituati a giocare partite come queste, mentre per loro siamo ancora nuovi”.

Ma negli ultimi anni l’Italia è cresciuta. Ha vinto una medaglia ai Campionati del mondo nel 2022. Dopo aver perso un set contro la Repubblica Dominicana nella partita di apertura a Parigi 2024, ha trovato il suo ritmo. La vittoria in semifinale sulla Turchia ha assicurato il programma della sua prima medaglia olimpica, ma il lavoro è lungi dall’essere finito.

“La gente ci dice che abbiamo già fatto la storia, ma noi vogliamo vincere la medaglia d’oro”, ha detto la schiacciatrice esterna Caterina Busetti dopo la partita.

E ci sono riusciti, in modo dominante. Hanno preso il controllo del terzo set con sette punti consecutivi trasformando il vantaggio di 6-5 degli USA in uno schiacciante vantaggio di 12-6. I canti echeggiavano: “E-Talia! E-Talia!” Il rumore si diffuse in tutto il campo, aumentando man mano che il match point si avvicinava.

Gli Stati Uniti hanno combattuto una battaglia feroce; Ma non è riuscita a eguagliare l’Italia in termini di costanza, forma fisica e astuzia. Si accontentarono della medaglia d’argento.