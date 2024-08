Perché la stella J0524-0336 sconcerta i ricercatori?

Una stella appena scoperta rappresenta un mistero per gli astronomi. Contraddice tutte le teorie sulla formazione di questi corpi celesti.

Più una stella è vecchia e più grande, più elementi pesanti contiene carbonio e ossigeno. Questo per quanto riguarda la teoria. Ora una stella appena scoperta capovolge questo presupposto scientifico e costringe i ricercatori a ripensare Lo dimostra uno studio condotto da un team di astronomi.

La stella, chiamata J0524-0336, è circa 30 volte più massiccia del nostro Sole, scrivono i ricercatori guidati da Rana Ezz El-Din e Jeremy Kawkabani dell’Università della California.

Nonostante le sue enormi dimensioni, contiene una concentrazione estremamente elevata dell’elemento leggero litio, che non dovrebbe essere presente in tali quantità. In precedenza gli scienziati presumevano che quando le stelle bruciano, sostituiscono gli elementi più leggeri come il litio con altri più pesanti.

Diverse teorie sull’alto contenuto di litio

“Abbiamo scoperto che J0524-0336 contiene circa 100.000 volte più litio del Sole alla sua età attuale”, hanno scritto i ricercatori. Secondo loro, questo mette in discussione i modelli prevalenti di formazione stellare e potrebbe indicare un meccanismo sconosciuto per la produzione o l’immagazzinamento del litio nelle stelle.

Gli scienziati offrono immediatamente possibili spiegazioni per l’alto contenuto di litio in “J0524-0336”. Una teoria: un pianeta ricco di litio recentemente inghiottito da una grande stella potrebbe essere responsabile dell’alto contenuto dell’elemento. Un’altra possibilità è che la stella stia attraversando uno stadio di evoluzione mai osservato prima.

I ricercatori ritengono che potrebbe trattarsi di entrambe le possibilità, data l’enorme quantità di litio presente. Per confermare questa teoria, vogliono condurre ulteriori ricerche.

Ecco come funziona il metodo della spettroscopia

Come possiamo conoscere la composizione dei pianeti e delle altre stelle? Per fare ciò, i ricercatori hanno utilizzato il metodo della spettroscopia. Utilizzando uno spettrometro collegato ad un telescopio, la luce catturata da un corpo celeste può essere divisa nei suoi diversi colori.

Questi colori rivelano il numero e le singole composizioni degli elementi che compongono il corpo celeste. Usando questo metodo, i ricercatori cercano anche segni di ossigeno, acqua e metano nell’atmosfera di altri pianeti per trovare vita extraterrestre.