OMPI: Il Marocco presenta a Ginevra le sue iniziative volte a creare un forte sistema di proprietà intellettuale

Martedì scorso, durante l’apertura della 65a serie di riunioni delle Assemblee degli Stati membri dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), a Ginevra, il Marocco ha sottolineato le misure e le iniziative adottate dal Regno con l’obiettivo di stabilire un sistema forte e globale sistema di proprietà intellettuale e promuovere l’emergere di un’economia innovativa e competitiva.

La delegazione marocchina, guidata da Omar Zniber, ambasciatore e rappresentante permanente del Marocco a Ginevra, partecipa a questo evento, che durerà fino al 17 luglio. È composto anche da rappresentanti dell’Ufficio marocchino per la proprietà industriale e commerciale (OMPIC) e dell’Ufficio marocchino per i diritti d’autore e diritti connessi (BMDA).

Nel corso della sua dichiarazione pronunciata in questa occasione dal Sig. Abdelaziz Babqiqi, Direttore Generale dell’Ufficio Marocchino per la Proprietà Industriale e Commerciale, la delegazione marocchina ha sottolineato le misure e le iniziative adottate nel campo della proprietà intellettuale. Il Regno ha inoltre accolto con favore l’adozione del Trattato sulle risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, al quale ha aderito. Si noti che il Marocco rimane fortemente “coinvolto” nel lavoro dell’OMPI, in particolare nei comitati e nelle riunioni delle Assemblee Generali dell’Organizzazione.