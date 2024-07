L’Italia è fuori dal torneo… e tre allenatori italiani sono ancora a Euro 2024

Italia Tre allenatori italiani sono ancora a Euro 2024

L’Italia potrebbe essere fuori da Euro 2024, ma ci sono ancora altri tre allenatori italiani rimasti nel torneo: Vincenzo Montella, Domenico Tedesco e Francesco Calzona.

La squadra italiana è partita Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Svizzera A Berlino, per sospendere ufficialmente il titolo di campioni d’Europa.

Anche questo non era del tutto inusuale per le squadre partecipanti, poiché significava che ciascuna delle tre vincitrici del Campionato Europeo negli ultimi tre anni è stata eliminata agli ottavi mentre difendeva il proprio titolo.

Anche questo è successo Spagna Nel Campionato Europeo 2016 Portogallo A Euro 2020 prima dell’Italia a Euro 2024.

Gli allenatori italiani possono ancora dire la loro all’Europeo 2024

Intanto continua la competizione per altri tre tattici italiani GermaniaCon gli ottavi di finale che continuano oggi.

Calzona è il primo ad accettare l’incarico, poiché siede sulla panchina della nazionale slovacca e affronterà Inghilterra Oggi alle 17.00 ora del Regno Unito (16.00 GMT).

Ha assunto la carica di allenatore della Slovacchia nell’estate del 2022 e ha anche lavorato in un bizzarro schema come allenatore ad interim del club Napoli Dal 19 febbraio in questa stagione.

Curiosamente è stato al Napoli nella stagione 2021-2022 come vice allenatore di Spalletti.

Tedesco Belgio Giocherai contro Francia Lunedì alle 17.00 ora del Regno Unito (16.00 GMT), ma nonostante sia nato in Italia, si è trasferito in Germania in tenera età con i suoi genitori.

Montella e la sua squadra turca giocheranno contro l’Austria martedì alle 20.00 ora del Regno Unito (19.00 GMT).

Originariamente gli allenatori italiani erano cinque Nella competizione, però, l’Ungheria, guidata da Marco Rossi, è stata eliminata dalla fase a gironi.