Open d’Italia: Novak Djokovic ha subito un duro colpo dopo essere passato al terzo turno dopo Corentin Moutet | Notizie sul tennis

Novak Djokovic ha insistito che sta “bene” dopo essere stato colpito alla testa da una bottiglia in seguito alla sua vittoria al secondo turno su Corentin Moutet agli Open d’Italia.

Djokovic, che non ha vinto un titolo quest’anno, si è ripreso da un inizio lento battendo il fortunato perdente Corentin Moutet 6-3, 6-1 e avanzando al terzo turno a Roma.

Il 36enne ha subito un colpo “accidentale” alla testa pochi istanti dopo la vittoria ed è caduto a terra per più di mezzo minuto, prima di rialzarsi – circondato da diversi agenti – e dirigersi al centro medico di Foro. Italico.

Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile



Djokovic è avanzato al terzo turno dell’Open d’Italia, dopo aver vinto in due set su Corentin Moutet



In un comunicato diffuso dall’Open d’Italia si legge: “Novak Djokovic è stato accidentalmente colpito con una bottiglia mentre firmava autografi dopo aver battuto il francese Corentin Moutet 6-3, 6-1 all’Open d’Italia.

“Questo non viene trattato come un atto intenzionale, ma piuttosto come un incidente. Un ragazzo stava chiedendo un autografo e la bottiglia è caduta dalla sua borsa. Novak è stato portato al centro medico.”

Gli organizzatori hanno poi diffuso un aggiornamento dicendo: “E’ stato sottoposto agli accertamenti necessari ed ha già lasciato il Foro Italico per rientrare in albergo. Le sue condizioni non sono motivo di preoccupazione”.

In un post su X, Djokovic ha detto che stava “bene” e ha ringraziato i fan per il loro sostegno.

Ha detto: “Grazie per i messaggi di preoccupazione. È stato un incidente e sto bene, riposando in hotel con un impacco di ghiaccio. Ci vediamo tutti domenica”.

Twitter

Questo contenuto è fornito da Twitter, che potrebbe utilizzare cookie e altre tecnologie. Per mostrarti questo contenuto, abbiamo bisogno del tuo permesso per utilizzare i cookie. Puoi utilizzare i pulsanti sottostanti per modificare le tue preferenze e abilitarlo Twitter Cookie o consenti questi cookie una sola volta. Puoi modificare le tue impostazioni in qualsiasi momento tramite Opzioni sulla privacy.



READ 30 migliori Processore I7 7700K da acquistare secondo gli esperti Purtroppo non siamo riusciti a verificare se sei d’accordo Twitter biscotto. Per visualizzare questo contenuto è possibile utilizzare il pulsante qui sotto per consentire Twitter Cookie solo per questa sessione.

Abilita i cookie

Consenti i cookie una volta

Come è cresciuto Djokovic alla Roma

Nonostante il break di Djokovic nelle prime due partite, il serbo ha risposto al buon inizio di Moutet vincendo il primo set per 6-4 da 3-1 in meno.

Il secondo set ha poi visto Djokovic avere la meglio, con Moutet che ha iniziato a urlare regolarmente contro se stesso e il suo corner, ricevendo un avvertimento dall’arbitro Carlos Bernardes per aver calciato la rete e anche per aver lanciato la racchetta alcune volte, tutto su entrambi i lati del campo. il suo avviso telefonico, stranamente. Al di fuori.

Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile



Moutet ha perso la pazienza con l’arbitro dopo che gli è stato chiesto di tornare in cima alla rete dopo averlo buttato a terra.



Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile



L’allarme di Moute è suonato sul suo telefono durante la partita mentre giocava contro Djokovic a Roma, e tutti i soggetti coinvolti hanno visto il lato divertente del momento



Alla fine Moutet non è riuscito a ritrovare il suo stato d’animo positivo per la competizione e ha perso docilmente il secondo set 6-1.

Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il cileno Alejandro Tabelo.

“È da un po’ che non mi alleno con un giocatore mancino, quindi mi ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi alla diversa rotazione delle palle”, ha detto Djokovic in seguito. “Le prime quattro partite sono state pessime per me, ma poi ho giocato bene.

“Corentin è un giocatore di grande talento. Ha ottime mani ed è completamente imprevedibile. Non sai cosa succederà dopo. Quindi dovevo rimanere concentrato, cosa che ho fatto. Quindi è una buona partita d’esordio”.

immagine:

Moute ha dimostrato una personalità altamente infiammabile durante il concorso a Roma





Altrove, l’ex campione Alexander Zverev, terzo classificato al mondo, ha sconfitto Alexander Vukic 6-0, 6-4, mentre il veterano bulgaro Grigor Dimitrov ha sconfitto Yoshihito Nishioka 7-5, 6-4 sul campo n. 12.

Ma la quinta testa di serie Casper Ruud ha subito una sconfitta scioccante quando Miomir Kecmanovic ha vinto in rimonta 0-6 6-4 6-4, il serbo si stava riprendendo dopo essere stato portato fuori dal campo per le visite mediche alla fine del primo set.

Taylor Fritz, testa di serie n. 11, ha messo fine alle speranze di Fabio Fognini con una wildcard, vincendo l’americano 6-3, 6-4.

Ben Shelton ha mantenuto la sua eccellente forma sui campi in terra battuta, superando in rimonta Pavel Kotov per 4-6, 6-3, 6-4 e qualificandosi per la prima volta al terzo turno di Roma.

Il portoghese Nuno Borges ha eliminato Alexander Bublik, quindicesima testa di serie, 6-4, 6-4, mentre il qualificato brasiliano Thiago Monteiro ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson, testa di serie n. 32, 6-1, 6-3.

Luciano Darderi e il qualificato Francesco Passaro hanno deliziato i tifosi della squadra di casa battendo rispettivamente le teste di serie Mariano Navone e Talon Grixpor.

Come guardare le partite su Sky Sports Tennis

Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile



READ Gunlock, pneumatici antiforatura, sirene, vetro balistico da 7 mm: il carro Ford per l'apocalisse. Scopri tutti i modi per guardare il tennis su Sky Sports, inclusi i tour US Open, ATP e WTA



Sky Sports trasmetterà più partite di tennis in diretta che altrove nel 2024, incluso il proprio canale di tennis dedicato, che presenterà più di 4.000 partite di oltre 80 tornei all’anno nei tour ATP e WTA, oltre alla copertura completa degli US Open in diretta esclusivamente.

Gli abbonati non Sky possono Trasmetti in streaming le partite in diretta senza contratto con un abbonamento NOW Sports Day o Month.

I fan potranno anche seguire i loro giocatori preferiti e ottenere approfondimenti su entrambi i round tramite Sky Sports News, l’app Sky Sports e skysports.com, nonché attraverso i canali social di Sky Sports.

Trasmetti in streaming Sky Sports in diretta senza contratto con un abbonamento mensile o giornaliero NOW. Accesso immediato all’azione dal vivo della Premier League e dell’EFL, oltre a freccette, cricket, tennis, golf e molto altro.

È uno degli eventi sportivi più grandi di una generazione. Tyson Fury e Oleksandr Usyk Si scontreranno per il titolo mondiale indiscusso dei pesi massimi sabato 18 maggio, in diretta su Sky Sports Box Office. Prenota ora.

Guarda i tour WTA e ATP per tutto il 2024 su Sky Sports Tennis. Trasmetti in streaming Sky Sports Tennis e altro con l’abbonamento NOW Sports Month. Nessun contratto, annulla in qualsiasi momento.