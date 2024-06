Xiaomi è nei guai! L’app ufficiale della fotocamera Leica è stata testata a Macao, le foto sono più “lattiginose”? -DCFever.com

Testo: Tony

Come tutti sappiamo, Xiaomi collabora con Leica per sviluppare tecnologia e algoritmi per la fotografia di telefoni cellulari e lo Xiaomi Mi 14 Ultra lanciato quest’anno presenta l’effetto di scatto in modalità ritratto che ha raggiunto il top dei telefoni cellulari Xiaomi. Tuttavia, Leica ha recentemente lanciato la sua prima app di fotografia Leica LUX su iOS. Puoi anche utilizzare una varietà di metodi di ripresa Leica e passare da un obiettivo Leica all’altro. E questo sito ti porterà a Macao per la street photography iPhone 15 Pro Max plus Dopo aver applicato la tonalità Leica, il suo colore sarà un po’ più “lattiginoso”?

Supporta Apple Pro Raw

L’app Leica LUX ha una versione base e una versione LUX Pro che può essere pagata in-app e poiché la versione LUX Pro può essere provata gratuitamente per 14 giorni, in questa versione di prova verrà utilizzata la versione LUX Pro.



La Leica LUX può solo scattare foto e non registrare video. Nelle impostazioni di scatto, puoi scegliere il formato di output dell’immagine in base alle tue abitudini personali, come i formati HEIF e JPEG con perdita. L’app Leica LUX può anche produrre immagini RAW da 48 MP e immagini Apple ProRAW durante le riprese, offrendoti più spazio per la post-produzione. Nelle impostazioni di scatto dell’app Leica LUX puoi anche conoscere le differenze tra i diversi filtri stile Leica.



L’interfaccia fotografica dell’app Leica LUX è relativamente semplice e facile da usare. Nella schermata principale è possibile eseguire facilmente la compensazione dell’esposizione, passare da un obiettivo all’altro e regolare rapidamente le 11 tonalità di colore Leica. L’app Leica LUX aggiunge anche 3 tasti funzione personalizzabili nelle posizioni in alto a sinistra, in alto a destra e al centro a sinistra dello schermo, consentendo di regolare il formato del file di scatto, il timer dell’otturatore, la griglia, il livello, il picco dell’area di messa a fuoco, l’istogramma, ecc.



▲Effetti catturati con iPhone 15 Pro Max nell’app Leica LUX

L’app Leica LUX aggiunge anche una modalità P (modalità Ritratto) e una modalità A (modalità Apertura) all’interfaccia di ripresa. La modalità A è la modalità di profondità di campo predefinita, che può simulare il passaggio tra diversi obiettivi Leica classici, come Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH, Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, Noctilux 50mm f/1.2 ASPH, iPhone 15 Pro Numero massimo di utenti: Obiettivo APO-Telyt-M 135mm f/3.4. Oltre a cambiare obiettivo e simulare i valori di apertura durante le riprese in modalità A, puoi anche scegliere 11 tonalità di colore Leica per un’esperienza di gioco diversificata.





▲ Molti effetti di ripresa classici con obiettivo Leica simulati

Dopo aver scattato con l’app Leica LUX, nell’app è disponibile un esclusivo album fotografico per registrare le foto scattate con l’app Leica LUX e puoi anche aggiungere filigrane. Le parole “Cattura con LEICA LUX” e il logo del punto rosso LEICA verranno aggiunti alla filigrana, che può essere utilizzata per abbinare la tonalità di colore Leica durante lo scatto.



L’app Leica LUX può davvero aggiungere un tocco artistico alla fotocamera del tuo iPhone e anche gli effetti delle foto sono piuttosto divertenti. Se confronti l’app Leica LUX con i telefoni Xiaomi certificati Leica, l’app Leica LUX non sarà in grado di scattare foto e dovrai pagare un canone mensile o annuale. Per Xiaomi, il lancio dell’app Leica LUX sarà la vittima più grande, ma si stima che l’app Leica LUX verrà lanciata solo su iOS e gli utenti Android che desiderano utilizzare telefoni cellulari certificati Leica dovranno comunque acquistare l’app Xiaomi. telefono di punta.