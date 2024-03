Papa Francesco elogia il giocatore italiano Jannik Sinner per aver vinto il titolo di tennis degli Australian Open

1 di 6 | Papa Francesco si è congratulato con Jannik Sinner e con l'Italia per aver vinto il loro primo titolo agli Australian Open mentre parlava in udienza lunedì nella Città del Vaticano. Foto d'archivio di Stefano Spaziani/UPI | Copia della licenza

29 gennaio (UPI) — Lunedì mattina Papa Francesco si è congratulato con l’Italia e Jannik Sinner per aver vinto il loro primo titolo agli Australian Open. Ha parlato anche dei valori del tennis e dell’importanza della “crescita integrale”. Sinner ha battuto il russo Daniil Medvedev conquistando il suo primo titolo del Grande Slam domenica a Melbourne. La testa di serie numero 4 è riuscita a recuperare da uno svantaggio di 0-2 vincendo 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 sul suo avversario numero 3 nella sua prima apparizione in una finale importante.

“Oggi, Dobbiamo fare i complimenti agli italiani“Perché ieri hanno vinto in Australia, vero? Quindi complimenti anche a loro”, ha detto Papa Francesco in un discorso al Real Tennis Barcelona nella Città del Vaticano.

La vittoria di Sinner ha regalato a un italiano o a una donna il suo primo titolo agli Australian Open. È stato anche il primo titolo del Grande Slam vinto da un italiano dal 1976, quando Adriano Panatta vinse l'Open di Francia. Sinner e Panatta sono gli unici due italiani ad aver vinto un major dal 1968, l'inizio dell'era Open.

“Significa molto ed è probabilmente la cosa più importante”, ha detto Sinner ai giornalisti domenica a Melbourne quando gli è stato chiesto del sostegno degli italiani. “Il supporto che ho ricevuto nel corso degli anni è incredibile… sento come se mi avessero spronato [so] “Posso credere in me stesso e avere così tanto supporto è fantastico.”

Il Real Club de Tenis Barcelona è un club sportivo privato di Barcellona che ha ospitato tornei professionistici, incluso l'Open di Barcellona. Il club festeggia il suo 125° anniversario.

Sinner, 22 anni, ha portato a casa un premio di 2,1 milioni di dollari per aver vinto il suo primo torneo del Grande Slam. È il giocatore numero 4 dell'ATP Tour, il suo ranking più alto della sua carriera.

L'italiano originario di Incheon ha fatto il suo debutto professionale nel 2018 e non è riuscito a superare il quarto round in otto delle sue prime nove apparizioni nel Grande Slam. Sinner ha raggiunto i quarti di finale in tre dei quattro tornei del Grande Slam nel 2022 ed è avanzato alla sua prima semifinale a Wimbledon nel 2023.

“Il tennis in particolare, che non è uno sport di squadra, ma piuttosto uno sport individuale o di coppia, rappresenta un aspetto interessante del nostro pensiero”, ha detto Papa Francesco.

“La sfida tra giocatori sembra riguardare principalmente la voglia di superare l'avversario… Nel tennis, come nella vita, non sempre si può vincere, ma sarà una sfida ricca se giochiamo educatamente secondo le regole del gioco Regole, impariamo che non è una battaglia, ma un dialogo che comprende i nostri sforzi e ci permette di migliorare.

“Lo sport è concepito non solo come battaglia, ma anche come dialogo. Si crea un dialogo che, nel caso del tennis, spesso riesce a diventare artistico.”

Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, vincitrici rispettivamente degli US Open 2015 e degli Open di Francia 2010, sono le uniche due italiane ad aver vinto un titolo del Grande Slam in singolare nell'era Open.

Sinner si ritirerà dal 13° Open di Provenza della prossima settimana a Marsiglia, in Francia, come hanno annunciato lunedì gli organizzatori del torneo.

L'Open di Francia 2024 è il prossimo torneo del Grande Slam nel calendario del tennis. Il grande torneo si svolgerà su campi in terra battuta dal 26 maggio al 9 giugno a Parigi.