Whatsapp presto permetterà di disattivare le anteprime dei link nelle chat

In precedenza abbiamo segnalato una nuova funzionalità su WhatsApp in cui gli utenti possono proteggere il proprio indirizzo IP durante le chiamate. Ora, WhatsApp sta migliorando la privacy degli utenti con una nuova funzionalità che offre agli utenti un maggiore controllo sui propri messaggi.

I rapporti indicano che WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento che consentirà agli utenti di disabilitare le anteprime dei collegamenti nelle chat. Questa nuova funzionalità chiamata “Disabilita anteprime dei collegamenti” è attualmente in fase di test nella versione beta di WhatsApp per Android. 2.24.7.12 Si prevede che verrà presto rilasciato agli utenti beta con un futuro aggiornamento. È probabile che venga distribuito a tutti gli utenti una volta completati i test.

Anteprime dei collegamenti anteprima delle pagine Web condivise in chat

Anteprime dei collegamenti è un'utile funzionalità di WhatsApp che visualizza automaticamente l'anteprima delle pagine Web condivise nelle chat. WhatsApp di solito si affida ai propri server per creare queste anteprime. Tuttavia, a volte possono rivelare informazioni prima che i destinatari facciano clic sul collegamento, il che può portare al clickbait. Per risolvere questo problema, WhatsApp sta sviluppando un'opzione per disabilitare le anteprime dei collegamenti, offrendo agli utenti la possibilità di creare anteprime o non creare anteprime durante la condivisione dei collegamenti. Ciò consente agli utenti di prestare maggiore attenzione e proteggere le informazioni sensibili contenute nelle anteprime.

In precedenza, la piattaforma offriva funzionalità come la scomparsa dei messaggi e la crittografia delle chiamate per proteggere le comunicazioni degli utenti. Introducendo questa nuova funzionalità, WhatsApp mira a offrire agli utenti un maggiore controllo sulle loro interazioni online e sulle informazioni che condividono.

Tuttavia, gli utenti potranno comunque fare clic sul collegamento e accedere a tutto ciò che è disponibile

Sebbene la disattivazione delle anteprime dei collegamenti possa ridurre il rischio di collegamenti fuorvianti, è importante notare che gli utenti possono comunque vedere l'URL effettivo quando il collegamento viene condiviso. Inoltre, gli autori malintenzionati possono utilizzare abbreviatori di collegamenti ingannevoli per aggirare questo controllo. Tuttavia, questo ulteriore livello di controllo consente agli utenti di essere più attenti e prendere decisioni informate sui collegamenti su cui fanno clic nelle conversazioni di WhatsApp.

Il prossimo aggiornamento è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta di WhatsApp e la data di rilascio non è stata ancora annunciata. Una volta implementato, gli utenti possono aspettarsi di trovare un'opzione per disabilitare le anteprime dei collegamenti nelle impostazioni di WhatsApp. Questa funzionalità fa parte degli sforzi continui di WhatsApp per dare priorità alla privacy e alla sicurezza degli utenti. Tuttavia, anche se le anteprime dei collegamenti sono disabilitate, gli utenti continueranno a vedere le anteprime dei collegamenti dai propri contatti a meno che non le disabilitino.

Oltre alle funzionalità relative alla privacy, WhatsApp sta lavorando anche per migliorare la funzionalità dell'app. Presto potrai condividere un video di un minuto sulla tua condizione.