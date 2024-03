Pawan Davuluri è il nuovo presidente di Microsoft Windows

26-03-2024 Martedì 17:19 | internazionale

Pawan Davuluri, alunno dell'IIT Madras, è stato nominato nuovo capo delle divisioni Windows e Surface di Microsoft. La società ha nominato Pawan Davuluri in sostituzione di Panos Panai, che in precedenza era a capo del dipartimento. Panai si è dimesso dalla carica di capo di Windows presso Microsoft lo scorso anno per unirsi ad Amazon. Da allora questa posizione è rimasta vacante. Ora Pawan è stato nominato in questa posizione da Microsoft.

Pawan Davuluri lavora in Microsoft da oltre 23 anni. Dopo aver completato il master presso l'Università del Maryland nel 1999, Pawan è entrato in Microsoft nel 2001 come direttore dei componenti di affidabilità. Prima della sua recente nomina, Pavan ricopriva la carica di Vicepresidente di Windows Silicon e Systems Integration. È stato vicepresidente aziendale della società per quasi tre anni.

Recentemente, Microsoft ha nominato Mustafa Suleiman, ex cofondatore della divisione DeepMind, a capo del suo ramo di intelligenza artificiale. Successivamente Pawan ha ottenuto importanti responsabilità. In passato c'erano due capi separati delle divisioni Windows e Surface. Ora vale la pena notare che Pawan si sta assumendo le responsabilità di entrambi. Intanto, con l’ultima nomina, Pawan si è assicurato un posto nella lista degli indiani che hanno ricoperto le posizioni di vertice nelle top aziende tech.